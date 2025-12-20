Путин получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни «Машенька»
Президент России Владимир Путин получил от хозяина пекарни «Машенька» Дениса Максимова корзину с выпечкой, передает РИА Новости.
Российский лидер попробовал пирожки с вареньем, после чего выразил благодарность предпринимателю за подарки.
«Денис Владимирович, спасибо большое за подарки!.. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Всего доброго, спасибо большое», — добавил глава государства.
В пятницу предприниматель задал вопрос Путину во время прямой линии, касающийся изменений в налоговом законодательстве. Президент, отвечая на вопрос, уточнил, какие булочки подают в пекарне, и поинтересовался, могут ли его угостить чем-нибудь.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.