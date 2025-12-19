Владелец пекарни из Люберец отправит Путину пирожки и каравай

19 декабря 2025, 15:11

Фото: iStock/AnnaPustynnikova

Владелец пекарни пекарни «Машенька» Денис Максимов из Люберец, который смог задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время прямой линии пообещал отправить главе государства пирожки по классическим русским рецептам и презентабельный каравай.





Напомним, Максимов задал вопрос о патентной системе налогообложения. Путин пообещал поставить тему перед правительством, а также попросил предпринимателя прислать ему выпечку.



По словам мужчины, он даже не надеялся, что из 2,5 миллионов обращений выберут именно его вопрос.





«Я отправлю главе государства пирожки по классическим русским рецептам (возможно, с капустой, луком) и что-то сладкое — с вишней, клубникой. И презентабельный, красивый каравай», — рассказал Максимов «Вечерней Москве».