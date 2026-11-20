Власти Подмосковья провели приём граждан по вопросам благоустройства и ЖКХ
Приём граждан провели в правительстве Московской области заместители министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Жители обсудили вопросы содержания многоквартирных домов и дворов, подготовки жилья к зиме, благоустройства придомовых территорий и начислений за коммунальные услуги.
«На прием пришли жители Одинцовского и Воскресенского округов, Раменского, Королёва, Мытищ, Люберец, Долгопрудного, Балашихи, Дмитрова, Коломны, Подольска и Богородского округа. Всего свои обращения смогли представить более 20 человек», — говорится в сообщении.Жители Одинцовского округа попросили разобраться с ремонтом многоквартирного дома. Чтобы оценить ситуацию, инспекторам ведомства поручили вместе с представителями местной администрации выехать на объект. На месте предстоит зафиксировать выявленные недоработки и проконтролировать, чтобы их устранили в установленные сроки.
Отдельное обращение поступило от жителей Воскресенска. Они сообщили о неудовлетворительном состоянии общего имущества в многоквартирном доме. По этому вопросу ведомство намерено инициировать процедуру принудительного исполнения ранее выданных ответственным службам предписаний. Исполнение поручения остается на контроле министерства.
Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Игорь Даниленко отметил, что задача ведомства — не ограничиваться ответом на обращение, а добиваться устранения проблемы и предупреждать ее повторение.
«Для этого министерство взаимодействует с муниципальными администрациями, управляющими и ресурсоснабжающими организациями. В ряде случаев инспекторы выезжают на место вместе с заявителями, чтобы проверить изложенные факты и оценить состояние объекта», — сказал Даниленко.
Практика таких выездов позволяет сопоставить обращение с реальной ситуацией и определить, какие действия необходимы. Если речь идет о ремонте или содержании общего имущества, важно не только выявить недостатки, но и установить ответственных за их устранение, а затем проверить результат. Поэтому вопросы, поднятые жителями, остаются на контроле до выполнения поручений.