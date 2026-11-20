20 ноября 2026, 15:25

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Приём граждан провели в правительстве Московской области заместители министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Жители обсудили вопросы содержания многоквартирных домов и дворов, подготовки жилья к зиме, благоустройства придомовых территорий и начислений за коммунальные услуги.





«На прием пришли жители Одинцовского и Воскресенского округов, Раменского, Королёва, Мытищ, Люберец, Долгопрудного, Балашихи, Дмитрова, Коломны, Подольска и Богородского округа. Всего свои обращения смогли представить более 20 человек», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Для этого министерство взаимодействует с муниципальными администрациями, управляющими и ресурсоснабжающими организациями. В ряде случаев инспекторы выезжают на место вместе с заявителями, чтобы проверить изложенные факты и оценить состояние объекта», — сказал Даниленко.