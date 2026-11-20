Подмосковная саблистка Яна Егорян возглавила мировой рейтинг
Подмосковная спортсменка Яна Егорян заняла первое место в мировом рейтинге Международной федерации фехтования по итогам сезона 2025/26. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
22 ноября на Конгрессе FIE в Будапеште будут чествовать Егорян.
«К вершине Яна вернулась спустя 10 лет после двух олимпийских золотых медалей в Рио-де-Жанейро. За этим результатом – пять международных пьедесталов: золото Гран-при в Инчхоне, серебро Кубка мира в Афинах и чемпионата Европы в Антони, а также бронза в Солт-Лейк-Сити и Лиме. От всей души поздравляем Яну и будем следить за церемонией», – отметили в ведомстве.Там добавили, что в текущем сезоне ни одна саблистка не поднималась на пьедестал международных стартов чаще.