20 ноября 2026, 14:41

оригинал Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Мошенники начали звонить 36-летней жительнице города Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа и убеждать её передать «для декларирования» все накопления — два миллиона рублей. Но женщина не поверила злоумышленникам и обратилась в полицию. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





При общении мошенники выдавали себя за представителей силовых структур. Они говорили, что личными данными женщины завладели преступники, которые оформили на неё займы. По указанию оперативников женщина сделала вид, что поверила, и договорилась о встрече с курьером.





«В результате полицейские задержали мужчину, исполнявшего в схеме злоумышленников роль посыльного. Он оказался 29-летним жителем Кемеровской области», — говорится в сообщении.