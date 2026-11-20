В округе Серпухов заканчивают капремонт моста через реку Речму
Капитальный ремонт моста через реку Речму, расположенного у деревни Бутурлино округа Серпухов, близится к завершению. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«На мосту завершили основные строительно-монтажные работы и выполнили завершающие мероприятия по обустройству сооружения. Теперь осталось демонтировать временное сооружение, по которому автомобилисты ездили во время ремонта», — отмечается в сообщении.В министерстве добавили, что движение по обновлённому мосту открыто в полном объёме.
Длина моста составляет более 25 метров. Объект соединяет деревню Бутурлино с городом Серпухов.