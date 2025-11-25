Волшебство своими руками: в «Мураново» создают уникальную коллекцию рождественских игрушек
До 18 января 2026 года музей-заповедник «Усадьба «Мураново» приглашает детей и взрослых на особенные предновогодние мастер-классы. В уютной атмосфере Ледника гости станут создателями авторской музейной коллекции елочных украшений «Ночь под Рождество», вдохновленной рассказами внучки поэта Тютчева. Под руководством талантливых художников каждый сможет освоить старинные и современные техники декоративно-прикладного искусства и унести с собой на память уникальное праздничное украшение.
В рамках проекта «Мурановские ёлочные игрушки, коллекция 2025/2026» подготовлена обширная программа, рассчитанная на разные возраста и творческие предпочтения. Серия мастер-классов — это прекрасная возможность не только сделать своими руками эксклюзивный подарок, но и погрузиться в уютную атмосферу старинной усадьбы в преддверии зимних праздников.
Для ценителей изящных техник художники по стеклу Светлана Демидова и Наталья Мардарь проведут занятия «Животные в технике Тиффани». Участники будут работать с цветным стеклом, бисером и фольгой, создавая удивительно нежные и светящиеся фигурки. Те, кто любит уютные текстильные игрушки, смогут смастерить рыжего Лисенка вместе с Ириной Гавриловой или игривую Лошадку — символ года — под руководством Татьяны Реминной.
Особый интерес представляет мастер-класс «Мурановский ослик», который проведет мастер Светлана Болталина. Он посвящен реальному обитателю усадьбы — ослику Анке, жившему в домике в липовой аллее. Участники распишут деревянную заготовку и украсят ее оригинальным ожерельем-морковкой.
Также в программе — создание гирлянды в технике декупаж от ElenaMaster, роспись деревянного Мишки в стиле дрифтвуд с Михаилом Хеймером и лепка овечки из ваты от мастерской just_a_needle. А для создания настоящего праздничного настроения Елена Салтыкова приглашает на роспись новогодних пряников, где раскроют секреты работы с айсингом.
Для участия в мастер-классах необходима предварительная запись. Уточнить стоимость, время проведения и забронировать места можно на официальном сайте музея-заповедника «Усадьба «Мураново» или по телефону.
