Волшебство своими руками: в «Мураново» создают уникальную коллекцию рождественских игрушек

25 ноября 2025, 19:05

Фото: Министерство культуры и туризма МО

До 18 января 2026 года музей-заповедник «Усадьба «Мураново» приглашает детей и взрослых на особенные предновогодние мастер-классы. В уютной атмосфере Ледника гости станут создателями авторской музейной коллекции елочных украшений «Ночь под Рождество», вдохновленной рассказами внучки поэта Тютчева. Под руководством талантливых художников каждый сможет освоить старинные и современные техники декоративно-прикладного искусства и унести с собой на память уникальное праздничное украшение.