Пловец Акимов из Мытищ одержал победу на международных соревнованиях
Золотую медаль международных соревнований по плаванию «Кубок сильнейших спортсменов» завоевал атлет из подмосковного округа Мытищи Роман Акимов.
Турнир проходил в Минске с 20 по 23 ноября.
«Роман Акимов поднялся на высшую ступень пьедестала почёта по итогам заплыва 200 метром вольным стилем. Второе место занял ещё один представитель Российской Федерации, а бронзовую медаль получил спортсмен из Казахстана», — говорится в сообщении.Всего в «Кубке сильнейших спортсменов» принимали участие свыше 500 человек из 11 стран: России, Республики Беларусь, Китая, Узбекистана, ЮАР, Таджикистана, Венгрии, Туркменистана, Казахстана, Азербайджана и Армении. В российскую сборную вошли 40 лучших пловцов страны.