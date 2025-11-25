Более 500 игроков стартовали на чемпионате России по нардам в Люберцах
Представители 45 регионов собрались на чемпионате России по нардам, который стартовал в Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В борьбу за призовой фонд в 10 000 000 рублей вступили свыше 500 игроков. Участниками соревнований стали спортсмены сборных субъектов Федерации 2015 года рождения и старше.
Чемпионат проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Он завершится 5 декабря.
В программу вошли мужские и женские турниры по длинным и коротким нардам в классическом формате и в режиме блиц. Помимо этого, в коротких нардах запланированы парные соревнования пар, состоящих из мужчин и женщин.
