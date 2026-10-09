09 октября 2026, 14:28

Фото: iStock/Egor Lintvarev

Родители приехали в Москву на выходные, а главные туристические места они уже увидели? Это отличный повод показать столицу с другой стороны: прогуляться по старинным усадьбам, выбрать спокойный музейный маршрут, отправиться в Коломну или Звенигород, посетить театр либо провести день у воды. При планировании важно учитывать темп прогулки, погоду, наличие мест для отдыха и удобство дороги. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Прогулка по ВДНХ: простор, павильоны и места для отдыха «Зарядье» и парк искусств «Музеон»: современная Москва без суеты Третьяковская галерея: классика для семейного выходного Царицыно: дворцы, пруды и парк для неторопливой прогулки Коломенское: Москва с видом на реку и старинные храмы Театр, концерт или классическая музыка Переделкино: писательские места и прогулка за городом Архангельское: усадебная атмосфера недалеко от Москвы Новый Иерусалим в Истре: музей и спокойный маршрут Звенигород: монастырь, природа и ощущение старого Подмосковья Коломна: старый город, кремль и гастрономические впечатления Абрамцево и Мелихово: маршруты для любителей истории и литературы Речная прогулка: город с необычного ракурса Как составить комфортный маршрут для родителей 60+

Прогулка по ВДНХ: простор, павильоны и места для отдыха

Фото: iStock/Olga Donchuk

«Зарядье» и парк искусств «Музеон»: современная Москва без суеты

Третьяковская галерея: классика для семейного выходного

Фото: iStock/bruev

Царицыно: дворцы, пруды и парк для неторопливой прогулки

Коломенское: Москва с видом на реку и старинные храмы

Театр, концерт или классическая музыка

Фото: iStock/aerogondo

Переделкино: писательские места и прогулка за городом

Архангельское: усадебная атмосфера недалеко от Москвы

Новый Иерусалим в Истре: музей и спокойный маршрут

Звенигород: монастырь, природа и ощущение старого Подмосковья

Фото: iStock/Artem Grebenyuk

Коломна: старый город, кремль и гастрономические впечатления

Абрамцево и Мелихово: маршруты для любителей истории и литературы

Речная прогулка: город с необычного ракурса

Фото: iStock/fordeno

Как составить комфортный маршрут для родителей 60+