Биолог рассказала, как правильно подготовить сад к зиме

09 октября 2026, 09:45

Биолог Слынько: неправильная подготовка растений к зиме может лишить урожая

Фото: istockphoto / NATALIA KHIMICH

Осенью садоводам важно правильно подготовить деревья, кустарники и многолетние цветы к холодам. Ошибки в уходе, в том числе преждевременная обрезка и неправильное укрытие растений, могут привести к ослаблению побегов и потере урожая в следующем сезоне. Об этом Life.ru рассказала доцент кафедры биологии, ветеринарно-санитарной экспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.





Для начала необходимо нормировать урожай плодовых деревьев. Если на яблоне остается слишком много завязей, ей может не хватить ресурсов для формирования качественных цветочных почек. В результате плоды вырастают мелкими и невкусными. Персики при перегрузке также мельчают, а дерево быстрее стареет. Вишня и черешня самостоятельно избавляются от лишних завязей в период июньского опадания.



После полного листопада, но до сильных морозов, деревья рекомендуется обработать от болезней и вредителей. Для этого можно использовать 3–5%-ный раствор железного купороса или 3%-ную бордоскую жидкость. Обработку проводят только по спящим растениям, чтобы не повредить их химическими препаратами.



Перед зимой также нужно побелить стволы и защитить их от грызунов. Молодые деревья можно обмотать пластиковой сеткой, рубероидом или специальной садовой лентой. Сетку следует немного заглубить в землю, чтобы мыши не проникли к коре снизу. Капроновые колготки для защиты подходят хуже: под ними кора может выпревать весной.



Многолетние цветы — пионы, флоксы и астильбы — нельзя обрезать слишком рано. До пожелтения и увядания листьев растения продолжают направлять питательные вещества к корневищам. Если срезать зелёные побеги раньше времени, весной цветы могут дать слабые и редкие всходы.



Для ягодных кустарников сроки обрезки зависят от сорта. Ремонтантную малину срезают под корень после последнего сбора урожая. У летней малины удаляют только коричневые побеги, которые уже плодоносили, а зелёные стебли текущего года оставляют для следующего сезона.



Розы и гортензии следует укрывать в сухую погоду после установления устойчивых морозов примерно до −5…−7 градусов. Укрывной материал кладут на сухие растения. Если закрыть их влажными и использовать герметичную плёнку, внутри может скапливаться влага, из-за которой растения начнут выпревать и гнить.



Отдельное внимание нужно уделить опавшей листве и плодам. Листья с газона лучше убрать, чтобы трава не выпревала, а здоровую листву в приствольных кругах можно оставить в качестве утеплителя. При этом мумифицированные плоды на ветках и гниющую падалицу необходимо собирать: они могут стать источником монилиоза и парши. Больные плоды рекомендуется глубоко закапывать.



Мульчу в приствольном круге укладывают слоем 8–10 сантиметров, не допуская её соприкосновения со стволом. Иначе во время оттепелей кора у основания дерева может выпреть. Поздней осенью стволы также белят, чтобы защитить кору от солнечных ожогов в конце зимы и начале весны.



Если осень выдалась сухой, деревьям потребуется обильный влагозарядный полив. Его проводят после листопада, но до промерзания почвы. Достаточно увлажнённая земля медленнее промерзает и помогает защитить корни при резких перепадах температуры.



«Осенний сад не терпит суеты, но требует строгой дисциплины. Главная задача садовода в этот период — не "законсервировать" участок в стерильной чистоте, а помочь растениям плавно завершить вегетацию», — отметила Слынько.