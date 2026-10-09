«Учитесь не на год меньше, а на год больше»: Анатолий Вассерман раскритиковал Болонскую систему

09 октября 2026, 14:52

Анатолий Вассерман объяснил, что не так с Болонской системой

Фото: Istock / Ridofranz

Депутат Госдумы восьмого созыва Анатолий Вассерман высказался о недостатках Болонской системы образования. Об этом он рассказал «Татар-информу».





По его мнению, главная проблема этой модели заключается в неправильной последовательности обучения: сначала студент осваивает практические навыки, а уже потом знакомится с теорией, которая должна объяснять принципы их применения.





«Но дело тут не в сроках обучения на бакалавра или магистра. Проблема Болонской системы в другом. Она, что называется, ставит телегу впереди лошади. Она начинает с преподавания практических навыков, по сути, в бакалавриате и только потом, в магистратуре, объясняет теоретический смысл, точнее, преподает теории, из которых следуют эти практические навыки», — заявил Вассерман.

«Когда вы знаете теорию, навыки, нужные для практической деятельности, становятся легко понятны. Кроме того, вы можете их самостоятельно совершенствовать по мере надобности», — пояснил он.

«И вот с учетом всех этих факторов более-менее полноценное образование получается только после магистратуры, то есть фактически учитесь не на год меньше, а на год больше. И все равно образование получается не очень качественным. И работодатели вынуждены выбирать между не понимающими, что делать, бакалаврами и растерявшими часть практических навыков за время доучивания магистрами», — отметил эксперт.