«Учитесь не на год меньше, а на год больше»: Анатолий Вассерман раскритиковал Болонскую систему
Анатолий Вассерман объяснил, что не так с Болонской системой
Депутат Госдумы восьмого созыва Анатолий Вассерман высказался о недостатках Болонской системы образования. Об этом он рассказал «Татар-информу».
По его мнению, главная проблема этой модели заключается в неправильной последовательности обучения: сначала студент осваивает практические навыки, а уже потом знакомится с теорией, которая должна объяснять принципы их применения.
«Но дело тут не в сроках обучения на бакалавра или магистра. Проблема Болонской системы в другом. Она, что называется, ставит телегу впереди лошади. Она начинает с преподавания практических навыков, по сути, в бакалавриате и только потом, в магистратуре, объясняет теоретический смысл, точнее, преподает теории, из которых следуют эти практические навыки», — заявил Вассерман.По словам депутата, четырёхлетний бакалавриат задумывался как способ ускорить выход выпускников на рынок труда. Однако, считает он, на практике такая схема не оправдала первоначальных ожиданий. Без понимания теоретических основ студент рискует просто заучить определённые действия, не разобравшись, почему они работают и как применять их в нестандартных ситуациях.
Чтобы объяснить свою мысль, Вассерман вспомнил старый анекдот об обезьяне, которую научили нажимать нужные кнопки и отправили в космос. По его мнению, именно так выглядит обучение без достаточной теоретической подготовки.
«Когда вы знаете теорию, навыки, нужные для практической деятельности, становятся легко понятны. Кроме того, вы можете их самостоятельно совершенствовать по мере надобности», — пояснил он.Вассерман также обратил внимание на то, что для получения более полноценного образования выпускникам зачастую приходится продолжать обучение в магистратуре. В результате первоначальная идея сократить срок подготовки специалистов, по его оценке, теряет смысл.
«И вот с учетом всех этих факторов более-менее полноценное образование получается только после магистратуры, то есть фактически учитесь не на год меньше, а на год больше. И все равно образование получается не очень качественным. И работодатели вынуждены выбирать между не понимающими, что делать, бакалаврами и растерявшими часть практических навыков за время доучивания магистрами», — отметил эксперт.По мнению депутата, при переходе на новую модель высшего образования важно прежде всего определить правильную последовательность освоения знаний и практических умений. Болонская система, предполагающая бакалавриат продолжительностью четыре года и двухлетнюю магистратуру, действовала в России после присоединения страны к Болонскому процессу в 2003 году. В 2022 году Россия объявила о выходе из него.
В 2023 году президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта новой модели высшего образования. Она предусматривает базовое высшее образование сроком от четырёх до шести лет и специализированное образование продолжительностью от одного до трёх лет, а аспирантура выделяется в отдельный уровень профессионального образования. Завершить переход на новую систему планируется к 2030 году.