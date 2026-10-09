Врач сравнила пользу супа и салата на обед
Диетолог Мария Фрага сравнила пользу супа и салата в качестве обеда. Об этом пишет издание Eating Well.
По словам специалиста, как суп, так и салат способствуют поддержанию стабильного уровня глюкозы в крови. Однако ключевым фактором является выбор ингредиентов. Для предотвращения резких колебаний сахара рекомендуется отдавать предпочтение супам, содержащим животные белки, такие как нежирная курица или говядина, особенно в сочетании с овощами без крахмала. Эти блюда повышают инсулиновую чувствительность клеток и замедляют процесс пищеварения благодаря наличию как растворимой, так и нерастворимой клетчатки.
Подобный эффект, согласно мнению эксперта, оказывает и салат. Врач советует выбирать салаты для легкого и сытного перекуса, богатого овощами и клетчаткой. Для достижения максимального насыщения и предотвращения повышения уровня сахара рекомендуется добавлять в блюдо белки, качественные углеводы и полезные жиры.
Кроме того, диетолог рекомендует сочетать суп и салат, чтобы разнообразить рацион и насладиться различными вкусами, а также обеспечить организм необходимыми растительными компонентами.
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