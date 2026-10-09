Врач сравнила пользу супа и салата на обед

09 октября 2026, 13:29

Диетолог Фрага: Суп и салат на обед стабилизируют уровень сахара в крови

Фото: iStock/JoeGough

Диетолог Мария Фрага сравнила пользу супа и салата в качестве обеда. Об этом пишет издание Eating Well.