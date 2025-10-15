Возрождение древней крепости: как Коломна преобразится к своему 850-летию

15 октября 2025, 18:50

Фото: Медиасток.рф

В 2027 году один из древнейших городов Подмосковья, Коломна, готовится отметить свой 850-летний юбилей. Эта знаковая дата станет мощным импульсом для масштабного преобразования всего urban-пространства, ориентированного на туристов и местных жителей. Власти региона делают ставку на комплексное обновление туристической инфраструктуры и создание по-настоящему комфортной городской среды, что позволит раскрыть огромный исторический потенциал Коломны.