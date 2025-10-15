Возрождение древней крепости: как Коломна преобразится к своему 850-летию
В 2027 году один из древнейших городов Подмосковья, Коломна, готовится отметить свой 850-летний юбилей. Эта знаковая дата станет мощным импульсом для масштабного преобразования всего urban-пространства, ориентированного на туристов и местных жителей. Власти региона делают ставку на комплексное обновление туристической инфраструктуры и создание по-настоящему комфортной городской среды, что позволит раскрыть огромный исторический потенциал Коломны.
Центральным элементом подготовки станет грандиозная реставрация ансамбля Коломенского кремля. Для более эффективной работы объекты кремля были переданы в управление музею-заповеднику «Зарайский кремль», имеющему успешный опыт восстановления подобных памятников. Был образован единый «Коломенско-Зарайский музей-заповедник», который уже ведет разработку проектной документации. В планах — поэтапная реставрация ключевых объектов: Успенского собора, Шатровой колокольни, Тихвинской церкви и Церкви Воскресения. Особое внимание уделят семи сохранившимся башням, включая знаменитую Маринкину и Пятницкие ворота, а также участкам крепостных стен.
Параллельно будет восстановлен и Дом воеводы — старейшая гражданская постройка города, возведенная на рубеже XVII-XVIII веков. Эти работы запланированы на 2026-2027 годы.
Напомним, каменный кремль в Коломне, построенный по приказу Василия III в 1525-1531 годах, был одним из самых мощных фортификационных сооружений Руси, уступая лишь Московскому Кремлю. Его стены толщиной более трех метров и высотой более двадцати с 16 башнями успешно выдерживали осады, но с расширением границ государства крепость утратила военное значение и начала разрушаться.
Сегодня Коломна — один из самых популярных туристических центров Подмосковья с более чем 40 музеями. Ежегодно ансамбль кремля посещают свыше 100 тысяч человек, а его территория становится площадкой для тысяч культурных событий. Реставрация позволит не только привлечь еще больше гостей, но и вернуть городу его исторический облик, создав современное и комфортное пространство для жизни и отдыха.
