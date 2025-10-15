В Дубне построили дом на 123 квартиры

15 октября 2025, 09:43

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом на 123 квартиры построили в жилом комплексе «По улице Макаренко» в Дубне. Новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Площадь нового дома составляет более семи с половиной тысяч метров. Там расположены квартиры различных планировок — от однокомнатных до трёхкомнатных.



