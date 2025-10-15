В Дубне построили дом на 123 квартиры
Дом на 123 квартиры построили в жилом комплексе «По улице Макаренко» в Дубне. Новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Площадь нового дома составляет более семи с половиной тысяч метров. Там расположены квартиры различных планировок — от однокомнатных до трёхкомнатных.
Территорию рядом с новостройкой благоустроили: там провели озеленение, установили две игровые площадки для детей разного возраста, обустроили места для тихого отдыха и спортивную зону. В пешей доступности от ЖК находятся магазины, кафе и детский сад.«Во всех квартирах высокие потолки и панорамное остекление лоджий. Из окон жильцам открывается вид на Волгу», — говорится в сообщении.