В Подольске завершается благоустройство лесопарка «Берёзки»

15 октября 2025, 09:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске подходит к завершению благоустройство лесопарка «Берёзки». На его территории уже обустроены пешеходные дорожки из плитки, установлено уличное освещение, созданы детские игровые и спортивные площадки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Также появилась специальная зона для занятий с собаками. Открытие парка запланировано на начало ноября.



В рамках проекта установлены новые малые архитектурные формы, в том числе антивандальные столы для настольного тенниса и шахмат. Особое внимание уделено озеленению территории.

«Важно, чтобы в Подольске становилось как можно больше мест, где каждый сможет проводить время на свежем воздухе с комфортом. Ведем благоустройство лесопарка "Березки" в микрорайоне Высотном. Его площадь составляет почти 9 гектаров», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.