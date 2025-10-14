Соревнования по спортивному ориентированию в Раменском привлекли более 40 команд

14 октября 2025, 20:20

Фото: комитет по спорту администрации Раменского м. о.

В Раменском состоялись 47-е традиционные соревнования по спортивному ориентированию «Лесная карусель». Об этом сообщили в комитете по спорту администрации Раменского муниципального округа.