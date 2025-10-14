Соревнования по спортивному ориентированию в Раменском привлекли более 40 команд
В Раменском состоялись 47-е традиционные соревнования по спортивному ориентированию «Лесная карусель». Об этом сообщили в комитете по спорту администрации Раменского муниципального округа.
Соревнования проходят каждую осень в окрестностях города и представляют собой 10-этапную эстафету. В этом году мероприятие привлекло более 40 команд из Москвы, а также разных городов Московской и Ярославской областей.
В спортивном классе лучший результат показала команда из Ярославля. В молодёжном классе первое место завоевали представители города Фрязино. А в классе ветеранов достойнее всех выступила команда Раменского.
За долгие годы проведения «Лесной карусели» были задействованы почти все известные карты Раменского округа. Это раменский лес до Северного шоссе и после него, Новое Село, Петровское, Загорново и Овражки. Один раз была организована выездная сессия за пределы района – в 1995 году соревнования прошли в Лыткарине.
Однако в основном эстафеты проводят в районе «Геофизики» по уникальному раменскому «психологическому» рельефу.
