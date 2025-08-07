Врач Любимова рассказала про новый корпус Видновского перинатального центра

07 августа 2025, 18:13

оригинал Фото: t.me/vorobiev_live

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству нового корпуса Видновского перинатального центра! Уже в 2027 году его ввод почти удвоит его мощность. В новом корпусе на 200 мест появятся: отделения для сложных беременностей и недоношенных детей, 15 современных родзалов, 5 операционных и кабинеты МРТ/УЗИ экспертного класса. Это критически важно: центр ежегодно принимает 15 тысяч будущих мам со всего юга Подмосковья и спасает даже младенцев весом от 450 граммов. Андрей Воробьев лично пообщался с врачами и роженицами, вручив подарки от проекта «Я родился в Подмосковье».





Заместитель главного врача по медицинской части Видновского перинатального центра Наталья Любимова в беседе с «Радио 1» рассказала, что центр принимает женщин со всей Московской области.





«Это патология плацентации, врастание, предлежание плаценты, несостоятельные эрупции. Принимаем женщин с аневризмами на матке, поэтому 15 тысяч — это цифра достаточно скромная, потому что наш старый корпус не позволяет принимать больше пациентов, а мы хотим, мы готовы развиваться», — сказала она.

«Новый корпус строится взамен старого корпуса, который у нас есть с 1986 года и требует капитального ремонта. В новом корпусе у нас будут все стационарные отделения, дополнительно детский корпус, где отделение патологий для выхаживания новорожденных», — рассказала Любимова.

Фото: t.me/vorobiev_live



«У нас будут расширенные методы для пролонгирования беременности у женщин с недоношенным сроком беременности. Будем принимать больше маленьких детишек, недоношенных, будем помогать другим. Планируется проводить МРТ головного мозга по строгим показаниям», — поделилась заместитель главного врача по медицинской части Видновского перинатального центра.