В Липецке санитарка напала на пожилую пациентку из-за её просьбы о еде

В липецкой больнице санитарка швырнула пожилую женщину из-за еды
Фото: Istock/peterscode

Пожилая пациентка обратилась к санитарке с просьбой достать еду из холодильника. В ответ на это санитарка проявила агрессию и бросила женщину, в результате чего она упала и получила травму. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП | Россия 24».



Инцидент был зафиксирован в больнице, где врачи подтвердили информацию о произошедшем. Пациентка получила необходимую медицинскую помощь после падения.

После расследования данного случая руководство медицинского учреждения приняло решение уволить санитарку за её неподобающее поведение.

