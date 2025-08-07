В Липецке санитарка напала на пожилую пациентку из-за её просьбы о еде
Пожилая пациентка обратилась к санитарке с просьбой достать еду из холодильника. В ответ на это санитарка проявила агрессию и бросила женщину, в результате чего она упала и получила травму. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП | Россия 24».
Инцидент был зафиксирован в больнице, где врачи подтвердили информацию о произошедшем. Пациентка получила необходимую медицинскую помощь после падения.
После расследования данного случая руководство медицинского учреждения приняло решение уволить санитарку за её неподобающее поведение.
