В Липецке санитарка напала на пожилую пациентку из-за её просьбы о еде

07 августа 2025, 15:55

В липецкой больнице санитарка швырнула пожилую женщину из-за еды

Фото: Istock/peterscode

Пожилая пациентка обратилась к санитарке с просьбой достать еду из холодильника. В ответ на это санитарка проявила агрессию и бросила женщину, в результате чего она упала и получила травму. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП | Россия 24».