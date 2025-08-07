Подмосковные хирурги спасли жизнь пациента, упавшего с крыши на ветку
Врачи Солнечногорской больницы прооперировали пациента, который упал с крыши дома на ветку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи экстренно доставила в стационар 42-летнего мужчину. Он ремонтировал крышу загородного без страховки, упал на дерево и напоролся на сук. Ветка прошла через бедро в толщу брюшной стенки.
Пациенту провели компьютерную томографию и УЗИ, которые показали наличие в животе свободной жидкости.
«Ветка не задела важные артерии и органы брюшной полости. В ходе операции мы ушили дефект в брюшине, осмотрели органы брюшной полости и сделали дренаж раневого канала. Хирургическое вмешательство длилось около часа и прошло успешно», – рассказал врач-хирург Солнечногорской больницы Иван Балычев.Он подчеркнул, что несвоевременная медицинская помощь могла бы привести к инвалидности и даже летальному исходу. Врач напомнил о важности страховки при проведении высотных работ.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.