Подмосковные хирурги спасли жизнь пациента, упавшего с крыши на ветку

07 августа 2025, 14:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Солнечногорской больницы прооперировали пациента, который упал с крыши дома на ветку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Бригада скорой помощи экстренно доставила в стационар 42-летнего мужчину. Он ремонтировал крышу загородного без страховки, упал на дерево и напоролся на сук. Ветка прошла через бедро в толщу брюшной стенки.

Пациенту провели компьютерную томографию и УЗИ, которые показали наличие в животе свободной жидкости.

«Ветка не задела важные артерии и органы брюшной полости. В ходе операции мы ушили дефект в брюшине, осмотрели органы брюшной полости и сделали дренаж раневого канала. Хирургическое вмешательство длилось около часа и прошло успешно», – рассказал врач-хирург Солнечногорской больницы Иван Балычев.