Достижения.рф

Подмосковные хирурги спасли жизнь пациента, упавшего с крыши на ветку

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Солнечногорской больницы прооперировали пациента, который упал с крыши дома на ветку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.



Бригада скорой помощи экстренно доставила в стационар 42-летнего мужчину. Он ремонтировал крышу загородного без страховки, упал на дерево и напоролся на сук. Ветка прошла через бедро в толщу брюшной стенки.

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Пациенту провели компьютерную томографию и УЗИ, которые показали наличие в животе свободной жидкости.
«Ветка не задела важные артерии и органы брюшной полости. В ходе операции мы ушили дефект в брюшине, осмотрели органы брюшной полости и сделали дренаж раневого канала. Хирургическое вмешательство длилось около часа и прошло успешно», – рассказал врач-хирург Солнечногорской больницы Иван Балычев.
Он подчеркнул, что несвоевременная медицинская помощь могла бы привести к инвалидности и даже летальному исходу. Врач напомнил о важности страховки при проведении высотных работ.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.


Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0