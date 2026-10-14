Все объекты водоснабжения Подмосковья подключат к цифровой системе
Цифровые инструменты для контроля за работой коммунальной инфраструктуры продолжают внедрять в Московской области. Одним из этапов этой работы является подключение объектов водоснабжения к региональной платформе «ЖКХ Контур». Она позволяет передавать данные с установленного на предприятиях оборудования в единый центр наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Пилотный проект уже охватил водоканалы Балашихи, Солнечногорска, Клина, Лобни, Истры и Люберец. На этих предприятиях все водозаборные узлы и водопроводные насосные станции оснастили датчиками и контроллерами. Сейчас оборудование передаёт показания в систему в режиме реального времени.
Схему работы объяснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
«Если параметры работы оборудования отклоняются от нормы, дежурные специалисты могут увидеть это на онлайн-дашборде и оценить ситуацию. При необходимости к месту направляют ремонтную бригаду — до того, как неисправность повлияет на водоснабжение жителей», — отметил Григорьев.В систему передают данные от нескольких видов измерительных приборов. Датчики давления помогают следить за состоянием водопроводных сетей, датчики уровня показывают, сколько воды находится в резервуарах, а оборудование для контроля частоты фиксирует режим работы насосов. Вместе эти показатели дают специалистам более полное представление о происходящем на объектах и помогают быстрее заметить возможные сбои.
Подключение к «ЖКХ‑Контуру» не ограничивается пилотной группой. В настоящее время к платформе присоединяют водозаборные узлы Одинцовского округа, Щёлкова, Краснознаменска, Жуковского, Химок, Мытищ и Красногорска. Одновременно в систему выводят датчики на объектах Мособлводоканала, расположенных в Электростали, Воскресенске и Чехове.
Следующим этапом станет расширение проекта на водозаборные узлы по всей Московской области. Как сообщил Кирилл Григорьев, выполнить подключение таких датчиков к системе на 100% планируется до конца 2027 года. Таким образом, «ЖКХ‑Контур» должен постепенно объединить данные с коммунальных объектов из разных муниципалитетов.
Цифровой мониторинг позволяет получать информацию о работе оборудования без необходимости постоянно проверять каждый объект вручную. Это даёт диспетчерам возможность быстрее замечать отклонения и организовывать проверку или ремонт. По мере расширения системы специалисты смогут использовать единый поток данных для наблюдения за большим числом объектов водоснабжения региона.