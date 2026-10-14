Все объекты водоснабжения Подмосковья подключат к цифровой системе

14 октября 2026, 14:11

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Цифровые инструменты для контроля за работой коммунальной инфраструктуры продолжают внедрять в Московской области. Одним из этапов этой работы является подключение объектов водоснабжения к региональной платформе «ЖКХ Контур». Она позволяет передавать данные с установленного на предприятиях оборудования в единый центр наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.





Пилотный проект уже охватил водоканалы Балашихи, Солнечногорска, Клина, Лобни, Истры и Люберец. На этих предприятиях все водозаборные узлы и водопроводные насосные станции оснастили датчиками и контроллерами. Сейчас оборудование передаёт показания в систему в режиме реального времени.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Схему работы объяснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.





«Если параметры работы оборудования отклоняются от нормы, дежурные специалисты могут увидеть это на онлайн-дашборде и оценить ситуацию. При необходимости к месту направляют ремонтную бригаду — до того, как неисправность повлияет на водоснабжение жителей», — отметил Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО