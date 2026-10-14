В акции «Дай лапу» принимают участие более 500 волонтёров Подмосковья

14 октября 2026, 13:38

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Ежегодная акция помощи бездомным животным «Дай лапу» проходит в Московской области. В этом году в проекте участвуют около 500 активистов движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.





Акция направлена на поддержу приютов для животных и адресную помощь питомцам, которые остались без хозяев.





«В этом году акция «Дай лапу» продлится до 18 октября. За это время сотни наших волонтёров успеют привезти корма, медикаменты и помочь приютам навести порядок перед зимним сезоном», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.