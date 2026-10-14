В акции «Дай лапу» принимают участие более 500 волонтёров Подмосковья
Ежегодная акция помощи бездомным животным «Дай лапу» проходит в Московской области. В этом году в проекте участвуют около 500 активистов движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.
Акция направлена на поддержу приютов для животных и адресную помощь питомцам, которые остались без хозяев.
«В этом году акция «Дай лапу» продлится до 18 октября. За это время сотни наших волонтёров успеют привезти корма, медикаменты и помочь приютам навести порядок перед зимним сезоном», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.В министерстве отметили, что присоединиться к «Волонтёрам Подмосковья» очень просто: для этого достаточно обратиться в волонтёрский штаб своего муниципалитета. Адреса и контакты штабов размещаются на официальном портале движения. Можно также перейти на сайт, нажать на кнопку «Стать волонтером», заполнить блок с данными и выбрать подходящее для себя доброе дело.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает выдачу грантов на реализацию проектов, консультации по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятия и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.