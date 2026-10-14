Капремонт ДК «Октябрь» в Электростали закончат до конца года
Культурный центр «Октябрь», расположенный на проспекте Ленина в Электростали, капитально ремонтируют. Сдать обновлённый объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время готовность ремонта составляет около 80%. Работы коснулись всех основных конструкций и составляющих здания.
«Сейчас строители заканчивают обновлять фасад, монтируют инженерные коммуникации, проводят пусконаладку и занимаются чистовой отделкой помещений. В программу также входит поставка нового оборудования и мебели и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.