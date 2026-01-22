Вузы утвердили новые правила вступительных экзаменов: что нужно знать абитуриентам?
Вузы России утвердили перечни вступительных испытаний для абитуриентов всего за 12 дней до окончания подачи заявлений на ЕГЭ. Изменения затронули 48 направлений подготовки. В материале «Радио 1» разбираем, чего ждать выпускникам и на что обратить особое внимание.
Теперь будущие учителя обязаны сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Физика стала обязательной для большинства инженерных направлений, а история — для гуманитарных. Нововведения разработали для того, чтобы зачислять более подготовленных и мотивированных абитуриентов.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований Президентской академии Борис Илюхин в эфире «Радио 1» пояснил, для чего вузам необходимы новые правила вступительных.
«Много лет, с 2010 года, будущие учителя физики, химии или других предметов сдают математику — обязательно, русский язык — обязательно и дальше экзамен по обществознанию. Вот эта традиция, к счастью, меняется. Обязательно необходимо сдавать профильное вступительное испытание по предмету, который человек будет потом преподавать. Это совершенно разумные вещи, на мой взгляд», — объясняет эксперт.
Что сейчас особенно волнует будущих абитуриентов?Новость стала предметом недовольства тысяч школьников и родителей. Основная причина — перечни вступительных испытаний вузы утвердили фактически в последний момент, когда многие уже определили с набором экзаменов и начали подготовку.
«Единственный элемент тревожности — это то, что вузы совсем недавно объявили перечень вступительных испытаний, но он был подготовлен по приказу, который издали уже очень давно. Было понятно, что он войдет в действие, и что это все изменится», — отмечает Борис Илюхин в диалоге с «Радио 1».Таким образом, для тех, кто заранее отслеживал и готовил план хода дальнейшего поступления, изменений особых нет, а для остальных — это просто новая официальная информация.
Смогут ли аспиранты преподавать без опыта?В Госдуме предложили разрешить аспирантам, успешно сдавшим кандидатские экзамены, вести занятия в вузах без обязательного стажа работы.
«Я рад за уважаемых коллег-депутатов, которые предлагают такого рода инициативы. Ничего плохого в процессе преподавания не вижу. Более того, аспиранты учатся вести занятия и получают опыт преподавания», — поддерживает инициативу специалист.По его словам, это также помогает вузам закрывать вакантные ставки и поддерживать преподавательскую команду.
Что меняется для инженерных и педагогических направлений?Новые правила особенно важны для будущих инженеров и учителей:
- инженеры будут сдавать физику вместо или вместе с информатикой;
- педагоги должны сдать профильный экзамен по предмету, который будут преподавать.
Для чего конкретно нужны эти изменения?
«То, что происходит, — это взгляд в будущее, и он позитивный. Все изменения плановые, осмысленные, можно четко проследить смысл того или иного мероприятия», — подчеркивает Борис Илюхин.Таким образом, абитуриенты смогут поступать на направления, которые им действительно интересны, а вузы — зачислять уже подготовленных, заинтересованных и мотивированных студентов.