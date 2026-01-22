22 января 2026, 15:18

Эксперт Илюхин: то, что происходит, — это взгляд в будущее, и он позитивный

Вузы России утвердили перечни вступительных испытаний для абитуриентов всего за 12 дней до окончания подачи заявлений на ЕГЭ. Изменения затронули 48 направлений подготовки. В материале «Радио 1» разбираем, чего ждать выпускникам и на что обратить особое внимание.





Теперь будущие учителя обязаны сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Физика стала обязательной для большинства инженерных направлений, а история — для гуманитарных. Нововведения разработали для того, чтобы зачислять более подготовленных и мотивированных абитуриентов.



Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований Президентской академии Борис Илюхин в эфире «Радио 1» пояснил, для чего вузам необходимы новые правила вступительных.





«Много лет, с 2010 года, будущие учителя физики, химии или других предметов сдают математику — обязательно, русский язык — обязательно и дальше экзамен по обществознанию. Вот эта традиция, к счастью, меняется. Обязательно необходимо сдавать профильное вступительное испытание по предмету, который человек будет потом преподавать. Это совершенно разумные вещи, на мой взгляд», — объясняет эксперт.

Что сейчас особенно волнует будущих абитуриентов?

«Единственный элемент тревожности — это то, что вузы совсем недавно объявили перечень вступительных испытаний, но он был подготовлен по приказу, который издали уже очень давно. Было понятно, что он войдет в действие, и что это все изменится», — отмечает Борис Илюхин в диалоге с «Радио 1».

Смогут ли аспиранты преподавать без опыта?

«Я рад за уважаемых коллег-депутатов, которые предлагают такого рода инициативы. Ничего плохого в процессе преподавания не вижу. Более того, аспиранты учатся вести занятия и получают опыт преподавания», — поддерживает инициативу специалист.

Что меняется для инженерных и педагогических направлений?

инженеры будут сдавать физику вместо или вместе с информатикой;

вместо или вместе с информатикой; педагоги должны сдать профильный экзамен по предмету, который будут преподавать.

Для чего конкретно нужны эти изменения?

«То, что происходит, — это взгляд в будущее, и он позитивный. Все изменения плановые, осмысленные, можно четко проследить смысл того или иного мероприятия», — подчеркивает Борис Илюхин.