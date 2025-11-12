«Заминированные деньги и игрушки»: россиян предупредили об опасности после взрыва в Красногорске

«Заминированные деньги и игрушки»: россиян предупредили об опасности после взрыва в КрасногорскеВ подмосковном Красногорске произошёл трагический случай: 10-летний мальчик получил серьёзные травмы после того, как поднял с земли деньги. По данным Следственного комитета РФ, ребёнок наткнулся на неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова уточнила, что сейчас мальчик находится в тяжёлом состоянии. Ему частично ампутировали пальцы. Следователи уже изучили место происшествия и назначили взрывотехническую, генетическую и дактилоскопическую экспертизы. По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила 10 граммов тротила с поражающими элементами.
Как эксперт спецподразделения антитеррора оценивает ситуацию?
Почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Сергей Гончаров прокомментировал ситуацию и подчеркнул важность соблюдения правил безопасности.
«Та трагедия показывает, что родители, школы и общество должны обратить внимание на детей. Нельзя поднимать с земли подозрительные предметы — деньги, коробки, игрушки. В подобных случаях необходимо сохранять дистанцию и сразу сообщать о находке сотрудникам полиции или участковому», — рассказал Сергей Гончаров в интервью «Радио 1».Подобные случаи могут быть частью диверсионной деятельности и нацелены на запугивание граждан, особенно детей. Эксперт привёл примеры из Луганска и Донецка, где заминированные игрушки и сладости приводили к серьёзным травмам.
«Дети инстинктивно тянутся к ярким объектам — деньги, игрушки. Взрослые должны объяснять, что такие вещи ни в коем случае нельзя трогать и что в опасной ситуации нужно сразу сообщать взрослым или полиции», — подчеркнул Сергей.
Почему важно рассказывать о произошедшем?
Подобные случаи влияют не только на физическое, но и на моральное состояние в обществе. Дети и взрослые начинают ощущать повышенную угрозу и учатся быть более настороженными.
«Моральный аспект тоже важен. Мы не должны переставать доверять друг другу, но должны быть бдительными и внимательными. Если кто-то видит подозрительный предмет, необходимо действовать осторожно и привлекать профессионалов», — сказал Гончаров.Он также обратил внимание на необходимость совместных действий родителей, школ, общественных организаций и средств массовой информации, чтобы предотвратить новые трагедии.
Что делать, чтобы обезопасить себя и своих детей?
- Не поднимать подозрительные предметы с земли — это могут быть как деньги, так и игрушки или коробки.
- Соблюдать безопасное расстояние от находки и не допускать, чтобы к ней приближались дети.
- Сообщать о потенциально опасном предмете в полицию или участковому.
- Рассказывать детям о возможной опасности и правилах поведения в таких ситуациях.
- Не паниковать, но оставаться внимательными к любым подозрительным объектам.