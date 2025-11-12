Воробьёв навестил в больнице пострадавшего от взрыва в Красногорске мальчика
Видео: @vorobiev_live
Состояние мальчика, пострадавшего от взрыва в Красногорске, остаётся тяжёлым. Сейчас он находится под присмотром врачей в Детском центре имени Рошаля, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, навестивший школьника.
«Навестил девятилетнего Глеба, который пострадал на детской площадке в Красногорске. Сейчас он под присмотром врачей в Детском центре имени Л.М. Рошаля. Состояние у него тяжёлое. Операция шла шесть часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом. Возбуждено уголовное дело, расследование взяла под контроль прокуратура», — написал Воробьёв в своём Telegram-канале.Он поблагодарил хирургов за оперативность и профессионализм. Он пообещал, что подмосковные власти окажут необходимую помощь семье ребёнка.
Ранее в СКР рассказали, что мальчик пострадал накануне вечером в результате взрыва.
Устройство было замаскировано под деньги и сработало, когда он потянулся за купюрой. На месте происшествия изъяты фрагменты взрывного устройства, масса которого составляет около 10 граммов тротила.