XIII фестиваль «Яблоки в Коломне» собрал 20 тысяч гостей
В минувшие выходные старинный город Коломна вновь стал эпицентром культурной жизни, приняв XIII Международный садово-книжный фестиваль «Яблоки в Коломне». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в этом году масштабное мероприятие объединило 10 площадок, привлекло 20 тысяч гостей и предложило им насыщенную программу из 77 событий за два дня.
Фестиваль, уже ставший визитной карточкой города, традиционно сочетает в себе любовь к литературе, садоводству, гастрономии и локальной истории. В этом году ключевой темой размышлений стало то, как человек познает мир и себя через путешествия, впечатления и встречи.
Главная сцена фестиваля стала местом для интеллектуального диалога. Здесь прошли встречи с известными писателями, журналистами, издателями и блогерами. Культурную программу дополнили детский спектакль «Шёпот кастрюль» и уютный квартирник «Хочу на дачу!».
В Садовом павильоне гости погрузились в мир литературы и вкуса: посетили лекции о Льюисе Кэрролле и Александре Куприне, а также научились искусству фруктовых заготовок на практических мастер-классах и дегустациях.
Сквер имени Зайцева превратился в большую ярмарочную площадь. Здесь работали книжный маркет с участием 35 ведущих российских издательств, детский маркет и слоуфуд-павильоны. Для любителей уединения были организованы тихие уголки для чтения.
Одним из самых необычных событий фестиваля стало онлайн-включение из Италии. Доктор Изабелла Далла Раджионе, президент фонда «Садовая археология», представила проект по исследованию русских садов, принадлежавших писателям и художникам.
Не была забыта и сама Коломна. Площадка «Библиотека наследия» предложила виртуальное путешествие во времени, а в павильоне «Другие Коломны» посетители вместе с резидентами музея «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» создавали собственные художественные проекты. Фонд друзей Коломны вовлек гостей в соучастие в амбициозном проекте восстановления исторического свечного завода. «Яблоки в Коломне» подтвердили статус одного из немногих фестивалей, которому удается гармонично сочетать традицию и эксперимент, глубокое уважение к локальному наследию и создание новых культурных смыслов.
