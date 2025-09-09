XIII фестиваль «Яблоки в Коломне» собрал 20 тысяч гостей

09 сентября 2025, 15:26

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В минувшие выходные старинный город Коломна вновь стал эпицентром культурной жизни, приняв XIII Международный садово-книжный фестиваль «Яблоки в Коломне». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в этом году масштабное мероприятие объединило 10 площадок, привлекло 20 тысяч гостей и предложило им насыщенную программу из 77 событий за два дня.