Колледж «Энергия» принял участие в праздновании юбилея Балашихи

Студенты и преподаватели подмосковного колледжа «Энергия» из Реутова и Балашихи приняли участие в праздновании 195-летия Балашихи. Мероприятие прошло перед Ледовом дворцом, сообщает Министерство образования Московской области.
Центр оборонно-промышленной подготовки колледжа организовал два мастер-класса: по робототехнике и 3D-моделированию. Участники смогли создать свои первые модели и управлять роботами. Совместно с МУ МВД «Балашихинское» был организован отдельный фестиваль. В программе были показательные выступления студентов-самбистов, кинологов и полицейских, а также выступление боксера Алексея Папина. Гости праздника смогли посетить автобус экспертно-криминалистического центра и выставку служебного автотранспорта и оружия.