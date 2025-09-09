Колледж «Энергия» принял участие в праздновании юбилея Балашихи

09 сентября 2025, 11:35

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

Студенты и преподаватели подмосковного колледжа «Энергия» из Реутова и Балашихи приняли участие в праздновании 195-летия Балашихи. Мероприятие прошло перед Ледовом дворцом, сообщает Министерство образования Московской области.