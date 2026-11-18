Японский режиссер представит «Вишневый сад» на сцене музея Чехова в Мелихове
В музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» 21 ноября покажут спектакль «Вишневый сад» в постановке японского режиссера Мотои Миуры. Зрители увидят авторскую интерпретацию пьесы и познакомятся с театральным языком мастера, который посвятил чеховской драматургии значительную часть своего творчества. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Показ пройдет в городском округе Чехов. Работа Миуры предлагает по-новому взглянуть на героев знаменитой пьесы, их характеры и взаимоотношения. Постановщик внимательно относится к тексту русского классика и при этом ищет собственные способы рассказать историю семьи Раневской.
Особое место в спектакле занимает звук. Голоса исполнителей переплетаются с музыкой, шагами и хлопками. Вместе они создают многоголосие, которое помогает зрителям погрузиться в сценическое действие. Внимание к ритму проявляется и в движениях актеров: режиссер тщательно выстраивает каждый жест и интонацию.
Миура давно обращается к произведениям Чехова. В Японии он поставил почти все пьесы драматурга. Его работы получили признание театрального сообщества и полюбились зрителям. Критики высоко оценили творчество мастера, а его постановки удостоились ряда наград. Путь режиссера в профессию начался в Токийской драматической школе «Тохо Гакуэн». Во время учебы он побывал в Москве и впервые познакомился с русским театром и драматургией. После окончания школы Миура создал в Киото собственный театр «Читен» с небольшой актерской труппой.
Российский дебют постановщика прошел в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге. В феврале 2024 года его спектакль представили в Театре Наций. Теперь публику ждет встреча с работой японского мастера в Мелихове — усадьбе, связанной с жизнью и творчеством Чехова. Показ начнется в 17:00. Возрастное ограничение — 16+. Подробную информацию о спектакле можно найти на сайте музея-заповедника «Мелихово».
Особое место в спектакле занимает звук. Голоса исполнителей переплетаются с музыкой, шагами и хлопками. Вместе они создают многоголосие, которое помогает зрителям погрузиться в сценическое действие. Внимание к ритму проявляется и в движениях актеров: режиссер тщательно выстраивает каждый жест и интонацию.
Миура давно обращается к произведениям Чехова. В Японии он поставил почти все пьесы драматурга. Его работы получили признание театрального сообщества и полюбились зрителям. Критики высоко оценили творчество мастера, а его постановки удостоились ряда наград. Путь режиссера в профессию начался в Токийской драматической школе «Тохо Гакуэн». Во время учебы он побывал в Москве и впервые познакомился с русским театром и драматургией. После окончания школы Миура создал в Киото собственный театр «Читен» с небольшой актерской труппой.
Российский дебют постановщика прошел в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге. В феврале 2024 года его спектакль представили в Театре Наций. Теперь публику ждет встреча с работой японского мастера в Мелихове — усадьбе, связанной с жизнью и творчеством Чехова. Показ начнется в 17:00. Возрастное ограничение — 16+. Подробную информацию о спектакле можно найти на сайте музея-заповедника «Мелихово».
Мелихово занимает особое место в истории русской литературы. Антон Павлович Чехов жил в усадьбе с 1892 по 1899 год. Здесь он продолжал литературную работу, бесплатно лечил многочисленных пациентов, участвовал в борьбе с холерой и строительстве школ. История музея в Мелихове началась в 1940 году. К тому времени из мемориальных построек усадьбы уцелел лишь флигель, возведенный по инициативе Чехова в 1894 году. Именно в нем писатель создал пьесу «Чайка».
14 марта 1940 года исполнительный комитет Московского областного совета депутатов трудящихся принял решение открыть в Мелихове музей имени А. П. Чехова. Сначала он работал как филиал Серпуховского краеведческого музея. Дату принятия решения считают днем рождения музея-заповедника «Мелихово».