18 ноября 2026, 13:09

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» 21 ноября покажут спектакль «Вишневый сад» в постановке японского режиссера Мотои Миуры. Зрители увидят авторскую интерпретацию пьесы и познакомятся с театральным языком мастера, который посвятил чеховской драматургии значительную часть своего творчества. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.











Особое место в спектакле занимает звук. Голоса исполнителей переплетаются с музыкой, шагами и хлопками. Вместе они создают многоголосие, которое помогает зрителям погрузиться в сценическое действие. Внимание к ритму проявляется и в движениях актеров: режиссер тщательно выстраивает каждый жест и интонацию.



Фото: Министерство культуры и туризма Московской области Миура давно обращается к произведениям Чехова. В Японии он поставил почти все пьесы драматурга. Его работы получили признание театрального сообщества и полюбились зрителям. Критики высоко оценили творчество мастера, а его постановки удостоились ряда наград. Путь режиссера в профессию начался в Токийской драматической школе «Тохо Гакуэн». Во время учебы он побывал в Москве и впервые познакомился с русским театром и драматургией. После окончания школы Миура создал в Киото собственный театр «Читен» с небольшой актерской труппой.



Фото: Министерство культуры и туризма Московской области Российский дебют постановщика прошел в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге. В феврале 2024 года его спектакль представили в Театре Наций. Теперь публику ждет встреча с работой японского мастера в Мелихове — усадьбе, связанной с жизнью и творчеством Чехова. Показ начнется в 17:00. Возрастное ограничение — 16+. Подробную информацию о спектакле можно найти на Показ пройдет в городском округе Чехов. Работа Миуры предлагает по-новому взглянуть на героев знаменитой пьесы, их характеры и взаимоотношения. Постановщик внимательно относится к тексту русского классика и при этом ищет собственные способы рассказать историю семьи Раневской.Особое место в спектакле занимает звук. Голоса исполнителей переплетаются с музыкой, шагами и хлопками. Вместе они создают многоголосие, которое помогает зрителям погрузиться в сценическое действие. Внимание к ритму проявляется и в движениях актеров: режиссер тщательно выстраивает каждый жест и интонацию.Миура давно обращается к произведениям Чехова. В Японии он поставил почти все пьесы драматурга. Его работы получили признание театрального сообщества и полюбились зрителям. Критики высоко оценили творчество мастера, а его постановки удостоились ряда наград. Путь режиссера в профессию начался в Токийской драматической школе «Тохо Гакуэн». Во время учебы он побывал в Москве и впервые познакомился с русским театром и драматургией. После окончания школы Миура создал в Киото собственный театр «Читен» с небольшой актерской труппой.Российский дебют постановщика прошел в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге. В феврале 2024 года его спектакль представили в Театре Наций. Теперь публику ждет встреча с работой японского мастера в Мелихове — усадьбе, связанной с жизнью и творчеством Чехова. Показ начнется в 17:00. Возрастное ограничение — 16+. Подробную информацию о спектакле можно найти на сайте музея-заповедника «Мелихово».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области