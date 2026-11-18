18 ноября 2026, 10:42

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С начала лета почти 40 тысяч жителей Московской области проверили здоровье прямо на рабочем месте. Такие данные привел заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин. Об этом информирует Министерство здравоохранения Московской области.







Медицинские бригады приезжают на предприятия, в учебные заведения и другие организации. Сотрудники могут пройти диспансеризацию или профилактический осмотр без поездки в поликлинику. По словам министра, обследования помогают выявить заболевания на ранней стадии. Если врачи находят отклонения, они направляют пациентов на углубленную диагностику.



Результаты диспансеризации можно обсудить с врачом на телемедицинской консультации. Для этого посещать поликлинику не потребуется. Записаться на обследование в поликлинике можно через региональный портал «Здоровье», инфомат в медучреждении, чат-бота Дениса в мессенджере «МАКС» или по телефону 122.