18 ноября 2026, 11:23

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представитель Московской области Виталий Данилов в составе команды «Россия-1» завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по кёрлингу на колясках в Санкт-Петербурге. Турнир проходил с 11 по 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.







В финальном матче российская команда одержала победу над соперниками. Вместе с Даниловым на лед вышли Анна Карпушина, Андрей Мещеряков и Константин Курохтин. Серебро получила сборная «Россия-2», третье место заняла команда Китая.



Виталий Данилов представляет областной Центр олимпийских видов спорта. Его подготовкой занимаются тренеры из Дмитрова. В соревнованиях в дисциплине «смешанные команды» участвовали 12 сборных из четырех стран. Впервые на турнире выступили представители Китая и Турции. Кёрлинг на колясках входит в программу зимних Паралимпийских игр с 2006 года. Спортсмены выполняют броски сидя в колясках, а участники команд не используют щетки для свипинга.