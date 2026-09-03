ЮЛА улучшит транспортную доступность для 3,5 миллионов жителей Московского региона
С полным запуском Южно‑Лыткаринской автодороги Юг и восток Подмосковья стали ближе. Появился прямой маршрут между территориями, где раньше многие поездки приходилось строить через МКАД.
Старт рабочему движению по участку ЮЛА протяженностью 7,2 километра ‒ трассы от А-105 до Володарского шоссе ‒ дали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. В мероприятии также участвовал депутат Госдумы Роман Терюшков.
Это последний отрезок 45-километровой магистрали, которая стала юго-восточным дублером МКАД.
«При федеральной поддержке мы построили большую и очень нужную дорогу. Это полноценный дублер порой сильно загруженной МКАД, который обеспечит развитие экономики и другое качество жизни для крупных округов Подмосковья – Люберец, Балашихи, Лыткарина, Ленинского, Подольска и Домодедова. Хочу от души поблагодарить за то, что на всех этапах реализации проекта нас сопровождало правительство России в рамках масштабной президентской программы. Всего возведено свыше 60 сложных технологичных инженерных сооружений, включая огромный мост через Москву-реку», – сказал Воробьёв.ЮЛА проходит через четыре округа Московской области: Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиха. Она возьмет на себя до 30% транзитного транспорта, разгрузит не только кольцевую дорогу, но и другие ключевые магистрали ‒ М‑2 «Крым», М‑4 «Дон», М‑5 «Урал», А-105, Варшавское и Каширское шоссе. Кроме того, она улучшит транспортную доступность к аэропортам Домодедово и Жуковский.
В рамках проекта возведено 64 искусственных сооружения, в том числе мост через Москва-реку длиной около 600 метров, подземный тоннель в Видном, 10 транспортных развязок и шесть пешеходных переходов. На строительстве объекта были задействованы свыше 2900 человек и более 650 единиц техники.
«Южно-Лыткаринская автодорога – один из крупнейших инфраструктурных проектов Московского региона. Запущенный участок завершает формирование 45-километровой скоростной магистрали, проходящей с юга на восток параллельно МКАД. Это важнейший элемент транспортного каркаса столичной агломерации, который позволит перераспределить транзитные потоки и снизить многолетнюю перегрузку юго-восточных участков кольцевой дороги. Реализация проекта стала возможна благодаря слаженной работе федерального и регионального бюджетов, а также привлечению внебюджетных средств концессионера. Объект построен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по поручению президента», – отметил Хуснуллин.Южно‑Лыткаринская автодорога ‒ крупнейший концессионный проект региона. Строительство началось в августе 2022 года, а в феврале 2025-го был открыт первый участок ‒ от Варшавского шоссе с развязкой на М-2 «Крым». Затем поэтапно вводили остальные: от Каширского шоссе до А-105, от Володарского до Новорязанского шоссе, от Новорязанского до Егорьевского шоссе , от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток», от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе и сегодняшний в Балашихе. На всем объекте было задействовано свыше 2 900 человек и более 650 единиц техники.
«Сегодня открылся финальный участок Южно-Лыткаринской автодороги, которая свяжет такие магистрали, как М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-12 «Восток», Каширское, Егорьевское шоссе. Теперь от трассы М-12 до М-2 можно проехать напрямую, без пробок. Если раньше дорога из Балашихи в Люберцы или Видное через МКАД занимала полтора часа, то по новой трассе этот путь займет не более 30 минут. Это огромная экономия и для ежедневных поездок на работу, и для выездов на дачу», – отметил Терюшков.ЮЛА улучшит транспортную доступность для более чем 3,5 миллионов жителей области, а также столицы. Несмотря на то, что ЮЛА не проходит через центр Балашихи, её восточная часть связана с М-12 и московской скоростной сетью. Главный эффект для местных жителей – то, что станет удобно добираться до Москвы, на юг и юго-восток Подмосковья.
У автомобилистов появился новый маршрут в сторону юга области. Через М-12 и ЮЛА можно легко добраться до М-5, А-105, М-4 и М-2, что избавит от необходимости выезжать на МКАД. Уменьшится также время из Старой Купавны до аэропорта Домодедово ‒ час вместо прежних двух.
Жителям Лыткарина ЮЛА дала местным новые выезды из города. Трасса соединила Лыткаринское шоссе с М-5, а в другом направлении – с Володарским шоссе, А-105, М-4 и М-2.
Построены транспортные развязки на пересечении с Тураевским и Лыткаринским шоссе. Это позволило существенно улучшить дорожную ситуацию, создать новые транспортные связи и обеспечить дополнительные возможности для социально-экономического развития муниципалитета.
За счёт перераспределения потоков автомобилей снизилась нагрузка до 30% на прежние выезды ‒ Володарское и Лыткаринское шоссе. Прямую связь с Ленинским городским округом обеспечивает мост через Москву-реку. Теперь проехать на другой берег можно за считанные минуты, вместо 40 и более, как раньше.
Время в пути до аэропортов Жуковский и Домодедово сократилось в 2,5 раза. Новая дорога позволяет экономить от 25 до 30 минут в сторону Ленинского, Домодедова, Подольска и Балашихи. ЮЛА создала новую связь Лыткарина с Люберцами и Москвой. От М-5 дорога ведет через Егорьевское шоссе к М-12 и МСД.
Кроме того, новый маршрут открыл местным жителям путь на юг области. В обратном направлении через ЮЛА теперь можно легко добраться до А-105, М-4 и М-2, избегая пробок на МКАД.
Для Люберец главный эффект от новой автодороги заключается в перераспределении трафика. Часть транспортного потока ушла с Октябрьского проспекта и Егорьевского шоссе. Уже зафиксировано снижение трафика на Октябрьском проспекте. В августе количество автомобилей снизилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Почти на 8% уменьшилась нагрузка и на Егорьевское шоссе. Появилась связь с М-12 и Московским скоростным диаметром. Автомобилисты активно пользуются развязкой между МСД, ЮЛА и М-12 для въезда и съезда с Косинского шоссе. Они также стали экономить время на восточном направлении. Ранее путь от М-5 до М-12 «Восток» занимал 25–30 минут, а теперь его можно преодолеть за 10 минут. Проект ЮЛА предусматривает также отдельные съезды для Томилина и Краскова, которые будут вводить поэтапно до следующего года. Это расширит доступ жителей к магистрали и сделает поездки ещё более комфортными.
Для Раменского округа ЮЛА работает через две ключевые дороги – М-5 «Урал» и Егорьевского шоссе. Обе имеют развязки с новой магистралью.
Жители получили прямой выход с М-5 на юг. Через развязку М-5‒ЮЛА они могут легко продолжить движение к Лыткарину, Володарскому шоссе, А-105, а также к федеральным трассам М-4 и М-2. Это значительно упрощает передвижение по региону. ЮЛА связала Раменский с Егорьевским шоссе. Построенная здесь развязка работает по основным съездам, создавая поперечный маршрут между Раменским направлением и южной частью области.
Ещё одно преимущество ‒ жителям больше не нужно постоянно ездить через Москву. Новая дорога связала восточные и южные направления без необходимости выезда на МКАД. На участке от М-5 до М-12 время в пути сократилось в среднем на 20 минут. Произошло перераспределение потока машин на М-5. В августе он увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на Егорьевском шоссе трафик снизился.
Для жителей Ленинского округа ЮЛА – это новые удобные маршруты в сторону трассы М-2 и Бутова, до аэропорта Домодедово, на трассу М-5 и дальше на восток области.Так, время в пути между Видным и Бутово сократилось до 20 минут. Это стало возможным в первую очередь благодаря развязке М-2 «Крым» – Расторгуевское шоссе. Участок Каширское шоссе А-105 дал прямой выезд в сторону аэропорта Домодедово и МКАД, что позволило жителям Видного и соседних населённых пунктов экономить в пути до 20 минут.
Отрезок от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе объединил западные участки ЮЛА и сформировал непрерывный коридор от Варшавского шоссе до А-105. Полный запуск Южно-Лыткаринской автодороги позволил жителям быстрее добираться до восточных направлений через Володарское, Егорьевское шоссе, М-5 к М-12 и МСД. На выезде к М-5 экономия времени составляет до получаса.