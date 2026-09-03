ЮЛА улучшит транспортную доступность для 3,5 миллионов жителей Московского региона

03 сентября 2026, 19:12

оригинал А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

С полным запуском Южно‑Лыткаринской автодороги Юг и восток Подмосковья стали ближе. Появился прямой маршрут между территориями, где раньше многие поездки приходилось строить через МКАД.





Старт рабочему движению по участку ЮЛА протяженностью 7,2 километра ‒ трассы от А-105 до Володарского шоссе ‒ дали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. В мероприятии также участвовал депутат Госдумы Роман Терюшков.



А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО) Это последний отрезок 45-километровой магистрали, которая стала юго-восточным дублером МКАД.

«При федеральной поддержке мы построили большую и очень нужную дорогу. Это полноценный дублер порой сильно загруженной МКАД, который обеспечит развитие экономики и другое качество жизни для крупных округов Подмосковья – Люберец, Балашихи, Лыткарина, Ленинского, Подольска и Домодедова. Хочу от души поблагодарить за то, что на всех этапах реализации проекта нас сопровождало правительство России в рамках масштабной президентской программы. Всего возведено свыше 60 сложных технологичных инженерных сооружений, включая огромный мост через Москву-реку», – сказал Воробьёв.

А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Южно-Лыткаринская автодорога – один из крупнейших инфраструктурных проектов Московского региона. Запущенный участок завершает формирование 45-километровой скоростной магистрали, проходящей с юга на восток параллельно МКАД. Это важнейший элемент транспортного каркаса столичной агломерации, который позволит перераспределить транзитные потоки и снизить многолетнюю перегрузку юго-восточных участков кольцевой дороги. Реализация проекта стала возможна благодаря слаженной работе федерального и регионального бюджетов, а также привлечению внебюджетных средств концессионера. Объект построен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по поручению президента», – отметил Хуснуллин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Сегодня открылся финальный участок Южно-Лыткаринской автодороги, которая свяжет такие магистрали, как М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-12 «Восток», Каширское, Егорьевское шоссе. Теперь от трассы М-12 до М-2 можно проехать напрямую, без пробок. Если раньше дорога из Балашихи в Люберцы или Видное через МКАД занимала полтора часа, то по новой трассе этот путь займет не более 30 минут. Это огромная экономия и для ежедневных поездок на работу, и для выездов на дачу», – отметил Терюшков.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО