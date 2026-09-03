В Павловском Посаде рассказали о восстановлении повреждённого дроном дома

03 сентября 2026, 17:36

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Многоквартирный жилой дом, расположенный на улице 1 Мая в Павловском Посаде, пострадал от беспилотника утром в четверг, 3 сентября. О восстановительных работах рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





В результате атаки в нескольких квартирах одного из подъездов выбило стёкла. Жильцы не пострадали.





«Сейчас специалисты Мособлгаза проверяют состояние инженерных сетей, а представители подмосковного Фонда капитального ремонта и коммунальных служб округа занимаются оценкой ущерба. После этого специалисты приступят к ликвидации повреждений», — говорится в сообщении.