В Павловском Посаде рассказали о восстановлении повреждённого дроном дома
Многоквартирный жилой дом, расположенный на улице 1 Мая в Павловском Посаде, пострадал от беспилотника утром в четверг, 3 сентября. О восстановительных работах рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
В результате атаки в нескольких квартирах одного из подъездов выбило стёкла. Жильцы не пострадали.
«Сейчас специалисты Мособлгаза проверяют состояние инженерных сетей, а представители подмосковного Фонда капитального ремонта и коммунальных служб округа занимаются оценкой ущерба. После этого специалисты приступят к ликвидации повреждений», — говорится в сообщении.Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов взял ситуацию под личный контроль. Повреждённое имущество восстановят в полном объёме.