Юрист напомнил пациентам о праве на экспертизу качества медицинской помощи

06 октября 2025, 18:00

Фото: Istock / gorodenkoff

Компании, работающие в системе обязательного медицинского страхования, выступили против законопроекта, дающего право главам регионов передавать полномочия страховщиков территориальным фондам ОМС. Они уверены, что это приведёт к ликвидации независимого контроля качества медицинской помощи. В Минздраве, наоборот, считают, что инициатива предоставит пациентам дополнительные механизмы защиты.





Страховщики просто боятся потерять деньги. Такое мнение высказал «Радио 1» юрист медицинского права, руководитель коллегии юристов «Право на здоровье» Николай Чернышук.

«Всё очень просто – они хотят забрать деньги. Их реакция естественная: деньги мы не отдадим, будем продолжать работать так же, как и работали. Но дело в том, что сегодня даже не все обладатели полиса обязательного медицинского страхования, а это большая часть населения, знают, что можно обратиться в страховую компанию для проведения экспертизы качества медицинской помощи. Скажу больше – даже не все страховщики знают об экспертизе, которую они должны проводить», – заверил юрист.

«Например, человек лежит в стационаре, ему не нравится лечение или он подозревает, что что-то делается неправильно. Он может позвонить в свою страховую компанию, и она обязана прислать представителя, который проверит, как лечат пациента. Если есть какие-то проблемы, они будут устранены», – сказал собеседник «Радио 1».

«Будет одна организация вместо двух, которые должны защищать пациента, но фактически только перекладывают ответственность на друга и штрафуют друг друга. Станет больше денег на здравоохранение, и надеюсь, что они пойдут именно туда. Будет убрана дополнительная прокладка в виде страховых компаний, которые вытаскивали деньги из государства и из налогоплательщиков. Здравоохранение от этого только выиграет», – считает юрист.