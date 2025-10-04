Юрист предрек серьезное наказание миллиардеру Сулейманову
Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову грозит пожизненное лишение свободы. Об этом заявил РИА Новости юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.
Ранее Басманный суд поместил Сулейманова под стражу до 2 декабря. Бизнесмена задержали в Москве — его подозревают в причастности к убийству экс‑главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году.
«Санкции данных статей исключительно суровы. За организацию убийства двух лиц законодатель предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — сказал Хаминский.
По данным СМИ, против Сулейманова дал показания предполагаемый исполнитель преступления — задержанный 1 октября «один из лидеров дагестанской ОПГ» Абакар Дарбишев.