Юрист предрек серьезное наказание миллиардеру Сулейманову

04 октября 2025, 12:36

Хаминский: миллиардер Сулейманов может получить пожизненное

Фото: istockphoto/OlFedv

Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову грозит пожизненное лишение свободы. Об этом заявил РИА Новости юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.





Ранее Басманный суд поместил Сулейманова под стражу до 2 декабря. Бизнесмена задержали в Москве — его подозревают в причастности к убийству экс‑главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году.





«Санкции данных статей исключительно суровы. За организацию убийства двух лиц законодатель предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — сказал Хаминский.