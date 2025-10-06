В РПЦ рассказали о нарушениях в сфере абортов в частных клиниках
Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи и материнства представила исследование, которое показало, что частные медицинские учреждения в 76 регионах России нарушают законодательство в сфере абортов. Об этом пишет РИА Новости.
Мониторинг охватил 1003 клиники, что составляет 36% от общего числа частных медицинских организаций.
С сентября 2023 по октябрь 2025 года добровольцы провели анализ, делая звонки и изучая рекламу на сайтах клиник. Результаты оказались тревожными: 782 частные учреждения готовы проводить аборты без соблюдения сроков тишины и рекламируют свои услуги в нарушение законов.
Несмотря на это, по данным Росздравнадзора, количество частных клиник, выполняющих аборты, сократилось на 26%. С февраля 2023 года число таких учреждений упало с 2813 до 2088.
Авторы исследования подготовили 732 обращения в надзорные органы, включая Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Росздравнадзор. Вопрос соблюдения законодательства в сфере абортов становится все более актуальным.
Читайте также: