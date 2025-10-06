В РПЦ рассказали о нарушениях в сфере абортов в частных клиниках

06 октября 2025, 07:30

РПЦ: частные клиники в 76 регионах нарушают законодательство в сфере абортов

Фото: iStock/TwilightShow

Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи и материнства представила исследование, которое показало, что частные медицинские учреждения в 76 регионах России нарушают законодательство в сфере абортов. Об этом пишет РИА Новости.