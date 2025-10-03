Женщина решила родить от мертвого бойца СВО, пошла в суд, и там ей разрешили
43-летняя Мария из Сургута столкнулась с невыносимой утратой, когда её гражданский муж Вадим, военный ВС РФ, погиб в зоне СВО. Несмотря на горе, женщина решила осуществить их мечту о ребенке, воспользовавшись оставленным биоматериалом мужчины. Однако для этого ей пришлось обратиться в суд. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Любовь и мечты о будущемМария и Вадим провели вместе пять лет, постоянно мечтая о малыше, который стал бы символом их любви. Они готовились к процедуре ЭКО, назначенной на 18 июня 2024 года. Но судьба распорядилась иначе: 3 июня Вадим погиб, спасая раненых под ударом беспилотника ВСУ. Эта трагедия перевернула жизнь Марии.
Последний шаг ВадимаПеред своей смертью Вадим успел сдать биоматериал в екатеринбургской клинике и подписал согласие на его использование для ЭКО, даже если его не станет рядом. Но после смерти клиника выдвинула жесткое условие: использовать биоматериал можно только после решения суда. Даже нотариально заверенное согласие родителей Вадима не дало результата.
Борьба за право на мечтуНе теряя надежды, Мария обратилась за помощью к юристу. Вместе они подали иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Это был долгий путь, полный ожиданий и тревог.
Судебное решение2 октября судья огласила решение. Мария получила право использовать биоматериал Вадима для процедуры ЭКО. Екатеринбургский институт репродуктивной медицины обязан провести процедуру.
«У меня слезы радости. Первый шаг получился, и теперь есть реальный шанс осуществить мою мечту о ребенке от любимого человека», — поделилась эмоциями Мария после оглашения решения суда.
Её история — это рассказ о любви, стойкости и борьбе за счастье в трудные времена.