Женщина решила родить от мертвого бойца СВО, пошла в суд, и там ей разрешили

43-летняя Мария из Сургута столкнулась с невыносимой утратой, когда её гражданский муж Вадим, военный ВС РФ, погиб в зоне СВО. Несмотря на горе, женщина решила осуществить их мечту о ребенке, воспользовавшись оставленным биоматериалом мужчины. Однако для этого ей пришлось обратиться в суд. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Любовь и мечты о будущем

Последний шаг Вадима

Борьба за право на мечту

Судебное решение

«У меня слезы радости. Первый шаг получился, и теперь есть реальный шанс осуществить мою мечту о ребенке от любимого человека», — поделилась эмоциями Мария после оглашения решения суда.