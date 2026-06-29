29 июня 2026, 14:46

Фото: iStock/PIKSEL

Собирать грибы через «Госуслуги» — звучит тревожно, но так ли все страшно для любителей тихой охоты? Кому с 2027 года действительно понадобится разрешение, каких грибов это касается и в каких случаях можно нарваться на штраф — в материале «Радио 1».





Содержание Кому потребуется разрешение на сбор грибов через «Госуслуги» Какие грибы попадают под ограничения В каких случаях закон разрешает собирать краснокнижные грибы Как оформить разрешение на сбор грибов Обычным грибникам волноваться не о чем Какие грибы можно собирать в Подмосковье без разрешения Где искать грибы в Подмосковье Правила сбора грибов: что важно знать грибнику Почему важно сверяться с законодательством

Кому потребуется разрешение на сбор грибов через «Госуслуги»

Фото: iStock/oska25

Какие грибы попадают под ограничения

В каких случаях закон разрешает собирать краснокнижные грибы

Среди таких оснований:

научные исследования в области экологии и биологии;

природоохранные мероприятия;

искусственное разведение в специализированных организациях с последующим возвратом в естественную среду;

строительство и реконструкция объектов федерального или регионального значения, если альтернативы нет;

сохранение и восстановление популяций на частных землях;

работы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций;

защита жизни и здоровья людей.

Как оформить разрешение на сбор грибов

Для оформления подписи закон устанавливает разные правила:

юридические лица и индивидуальные предприниматели должны использовать усиленную квалифицированную электронную подпись;

физические лица, включая предпринимателей, могут выбрать усиленную квалифицированную или усиленную неквалифицированную электронную подпись.

Обычным грибникам волноваться не о чем

Фото: iStock/Eileen Kumpf

Какие грибы можно собирать в Подмосковье без разрешения

белые грибы;

подберезовики;

подосиновики;

лисички;

маслята;

опята;

сыроежки;

моховики;

польские грибы;

дождевики;

лесные шампиньоны;

рыжики;

волнушки.

Где искать грибы в Подмосковье

Собирать грибы нельзя:

в заповедниках;

в национальных парках, если правила территории запрещают сбор;

в заказниках;

на других особо охраняемых природных территориях;

в лесах, где власти ввели особый противопожарный режим;

в зонах ЧС или на участках с временным запретом на посещение.

Фото: iStock/Adam Bartosik

Правила сбора грибов: что важно знать грибнику

собирайте только те грибы, которые хорошо знаете;

не берите редкие и незнакомые виды;

заранее проверяйте ограничения по конкретной территории;

не заходите в заповедники и заказники без разрешения;

следите за сообщениями властей о противопожарном режиме;

не вырывайте грибы с корнем, если можно аккуратно срезать плодовое тело;

не разрушайте грибницу и лесную подстилку;

не оставляйте мусор в лесу.

Почему важно сверяться с законодательством