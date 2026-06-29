За грибами — по разрешению? Кого с 2027 года обяжут оформлять документы перед походом в лес
Собирать грибы через «Госуслуги» — звучит тревожно, но так ли все страшно для любителей тихой охоты? Кому с 2027 года действительно понадобится разрешение, каких грибов это касается и в каких случаях можно нарваться на штраф — в материале «Радио 1».
Кому потребуется разрешение на сбор грибов через «Госуслуги»С 2027 года оформить разрешение на сбор грибов можно будет онлайн через «Госуслуги». Сейчас такие документы получают только при личном обращении. Новый порядок упростит процедуру, но не введет массовый контроль за обычными грибниками.
Разрешение понадобится только тем, кто собирает грибы, занесенные в Красную книгу. Речь идет о редких, исчезающих и эндемичных видах, которые государство охраняет особенно строго. Для похода за белыми, подберезовиками, лисичками, опятами или маслятами такой документ не нужен.
По сути, власти переводят в электронный формат уже существующий порядок. Система позволит легально собирать редкие виды грибов для науки, образования, музейной работы и некоторых других исключительных случаев.
Какие грибы попадают под ограниченияГлавное правило простое: если гриб входит в Красную книгу, его нельзя собирать без специального основания и официального разрешения.
Такие ограничения касаются не всех грибов подряд, а только редких видов. Среди них встречаются грибы, которые растут очень локально, плохо восстанавливают популяцию или исчезают из-за деятельности человека.
Отдельно эксперты обращают внимание на трюфели. Например, черный трюфель относится к редким видам. Его сбор запрещает закон не только на особо охраняемых территориях, но и в других местах. В Подмосковье он встречается крайне редко. При этом в Московской области чаще находят белый русский трюфель, но и здесь грибникам стоит действовать максимально осторожно и заранее сверяться с региональными перечнями охраняемых видов.
В каких случаях закон разрешает собирать краснокнижные грибыЗакон оставляет несколько исключений. В этих ситуациях заявитель может получить официальное разрешение.
Среди таких оснований:
- научные исследования в области экологии и биологии;
- природоохранные мероприятия;
- искусственное разведение в специализированных организациях с последующим возвратом в естественную среду;
- строительство и реконструкция объектов федерального или регионального значения, если альтернативы нет;
- сохранение и восстановление популяций на частных землях;
- работы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций;
- защита жизни и здоровья людей.
Если человек или организация попадает под одну из этих категорий, разрешение поможет подтвердить законность сбора.
Как оформить разрешение на сбор грибовС запуском нового механизма заявители смогут подать документы через портал «Госуслуги». Государство включит все выданные разрешения в единую базу, а сам реестр с 2027 года полностью перейдет в электронный формат. Срок рассмотрения заявки составит 15 рабочих дней после подачи полного комплекта документов.
Для оформления подписи закон устанавливает разные правила:
- юридические лица и индивидуальные предприниматели должны использовать усиленную квалифицированную электронную подпись;
- физические лица, включая предпринимателей, могут выбрать усиленную квалифицированную или усиленную неквалифицированную электронную подпись.
Обычным грибникам волноваться не о чемДля большинства жителей Подмосковья и других регионов ничего не изменится. Если человек собирает привычные съедобные грибы для личных нужд и не трогает охраняемые виды, он может отправляться в лес без дополнительных документов. Именно поэтому эксперты подчеркивают: нововведение не создает новую обязанность для всех, кто любит тихую охоту. Оно только упорядочивает сбор редких грибов в исключительных случаях.
Какие грибы можно собирать в Подмосковье без разрешенияВ Московской области без специального разрешения можно собирать распространенные виды, которые не входят в Красную книгу региона. Чаще всего грибники кладут в корзины:
- белые грибы;
- подберезовики;
- подосиновики;
- лисички;
- маслята;
- опята;
- сыроежки;
- моховики;
- польские грибы;
- дождевики;
- лесные шампиньоны;
- рыжики;
- волнушки.
При этом перед поездкой в лес стоит проверить актуальный список охраняемых видов именно по Красной книге Московской области. Региональные перечни могут обновляться, а некоторые редкие грибы внешне похожи на обычные.
Где искать грибы в ПодмосковьеВ Подмосковье у любителей тихой охоты есть несколько особенно популярных направлений, куда традиционно отправляются в грибной сезон. Одним из таких мест считается Одинцовский округ: грибники часто выбирают леса в районе Больших Вязем, Барвихи, Жаворонок и Горок-10. Не менее востребованы Звенигород и Кубинка, где смешанные леса и удобная транспортная доступность каждый год привлекают большое число желающих собрать белые грибы, подберезовики и лисички. Стабильным интересом пользуется и Истринский район — местные леса давно заслужили хорошую репутацию среди опытных грибников. Еще одним перспективным направлением многие называют Талдомский район, который в удачный сезон может порадовать особенно щедрым урожаем.
Собирать грибы нельзя:
- в заповедниках;
- в национальных парках, если правила территории запрещают сбор;
- в заказниках;
- на других особо охраняемых природных территориях;
- в лесах, где власти ввели особый противопожарный режим;
- в зонах ЧС или на участках с временным запретом на посещение.
Если человек нарушит запрет в период особого режима, ему грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.
Правила сбора грибов: что важно знать грибникуЧтобы тихая охота не обернулась проблемами, грибникам стоит соблюдать несколько простых правил:
- собирайте только те грибы, которые хорошо знаете;
- не берите редкие и незнакомые виды;
- заранее проверяйте ограничения по конкретной территории;
- не заходите в заповедники и заказники без разрешения;
- следите за сообщениями властей о противопожарном режиме;
- не вырывайте грибы с корнем, если можно аккуратно срезать плодовое тело;
- не разрушайте грибницу и лесную подстилку;
- не оставляйте мусор в лесу.