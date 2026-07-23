«Задавать вектор жизни»: Чему и как учат в школе родственного ухода

23 июля 2026, 18:56

оригинал Фото: пансионат «Клинский»

Занятия в школе родственного ухода с момента старта этой образовательной программы прошли уже около 8500 жителей Подмосковья. Благодаря ей участники СВО, инвалиды и пожилые люди могут с комфортом оставаться дома и бесплатно получать профессиональную помощь.





Участники проекта проходят обучение в симуляционных классах, которые уже есть в Ногинске, Коломне, Подольске, Сергиевом Посаде, Одинцове, Дмитрове, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Клину и в других городах



Школа родственного ухода – это бесплатный образовательный проект для тех, кто заботится о близких. Об этом заявила «Радио 1» Татьяна Молчанова – директор пансионата «Клинский», где работает такая школа.

«Эта программа действует с 2023 года по инициативе и при поддержке Минсоцразвития Московской области. Слушателем школы может стать любой житель Московской области от 18 до 65 лет, подавший заявление на портале госуслуг Московской области. Основная задача программы – обучение правильному уходу за пожилыми людьми и инвалидами, включая детей-инвалидов и участников спецоперации», – пояснила Молчанова.

Фото: пансионат «Клинский»



«В школе родственного ухода на базе нашего учреждения есть симуляционный класс с оборудованием и наглядными пособиями. Наши специалисты – медики, социальные работники, психологи. В школе учат медицинским манипуляциям, соблюдению личной гигиены, правилам кормления, профилактике осложнений. Помимо этого, обучают развитию навыков общения, формированию позитивного отношения к жизни. Изучают также методы дезинфекции, технические средства реабилитации. Участников занятий учат восстанавливать утраченные навыки из подопечных, ведь самое главное – реабилитировать», – подчеркнула директор пансионата.

«У нас проводят обучение сотрудники, имеющие специальное образование и опыт. Это в том числе психологи. Психологическая поддержка родственников очень важна, чтобы они не выгорали, а дарили свет человеку, который нуждается в уходе. Его нужно постоянно подпитывать, задавать вектор жизни. Конечно же, у нас работают врачи, медицинские сёстры, патологи, а ещё – парикмахеры, специалисты по социальной работе. Трудимся большой общей командой», – сказала собеседница «Радио 1».