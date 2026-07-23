Продажу алкоголя прекратили более 1700 подмосковных магазинов
Свыше 1 700 магазинов в Московской области перестали продавать спиртные напитки после ограничений, которые приняли депутаты Мособлдумы седьмого созыва. Такие цифры назвал председатель Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Закон, запрещающий продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах и с входом со двора, вступил в силу в сентябре 2025 года.
«Теперь получить лицензию на розничную продажу спиртного могут только те торговые точки, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров к краю дороги», — отметил Керселян.Он также напомнил, что с 1 марта текущего года в точках общепита, находящихся в многоквартирных домах со входом во двор, алкоголь можно продавать только два часа в день — с 13:00 до 15:00. Все эти меры направлены на создание безопасной среды в жилых кварталах.