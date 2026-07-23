36 млрд рублей направили на выплату единого пособия московским семьям
С начала года в Московской области выделили 36 млрд рублей для выплаты единого пособия семьям с детьми. Об этом сообщает региональное отделение СФР.
На сегодняшний день меру поддержки получают родители 400 тысяч детей. Более 97% семей оформили выплату через портал «Госуслуги». Размер пособия составляет 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума на детей в регионе. В Московской области стопроцентная сумма — это 19 677 рублей.
При определении права на пособие учитываются доходы и имущество. Доход каждого трудоспособного члена семьи за год должен быть не ниже восьми минимальных размеров оплаты труда — 216 744 рублей в этом году.
Исключением считаются многодетные семьи, чей доход может превышать установленный уровень не более чем на 10% при повторном обращении за выплатой. Требование может не применяться или быть уменьшено рри наличии объективных причин. Например, при уходе за пожилым человеком старше 80 лет или ребенком с инвалидностью.
Для семей продолжает действовать упрощенная процедура получения пособия на новорожденных. Если выплата уже оформлена на старших детей, то при рождении следующего она назначается без заявления. Родители могут синхронизировать сроки получения пособия на всех детей.
Жители столицы могут подать заявление через портал mos.ru, жители региона — через «Госуслуги», в СФР, клиентской службе или МФЦ.
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