Закон против «эффекта Долиной»: как в Госдуме хотят защитить покупателей жилья ?
В Госдуме озвучили инициативу, которая должна защитить покупателей недвижимости от так называемого «эффекта Долиной» — ситуации, когда продавца жилья обманывают мошенники, а негативные последствия сделки в итоге ложатся на добросовестного покупателя.
Поводом для обсуждения законопроекта стала громкая история с квартирой Ларисы Долиной. Сначала сделку признали недействительной, затем — действительной. Инициативу внесения законопроекта в Госдуму и ситуацию на рынке недвижимости прокомментировала адвокат Дарья Морозова в диалоге с «Радио 1».
По словам специалиста, сейчас при оспаривании подобных сделок именно покупатель часто оказывается в уязвимом положении.
«На сегодняшний момент судебная практика исходит из того, что добросовестный покупатель должен доказать, что он не знал об обмане продавца», — пояснила адвокат.Законопроект предполагает внесение изменений в часть 2 статьи 179 Гражданского кодекса РФ. Если поправки примут, именно продавец должен будет подтверждать, что покупатель знал или должен был знать о мошенничестве.
«Предполагается, что вместо возложения на покупателя обязанности доказывать свою добросовестность, продавец будет доказывать, что покупатель был осведомлён об обмане», — отметила Дарья Морозова.Если мошеннические действия исходят от третьих лиц, а покупатель действовал честно и разумно, такие сделки, скорее всего, не будут признаваться недействительными. В то же время, если именно покупатель вводил продавца в заблуждение, судебная практика может пойти по иному пути.
«Как практикующий адвокат, я пока не понимаю, каким образом продавец сможет доказать, что покупатель на момент сделки осознавал факт обмана», — подчеркнула она.Пока законопроект находится на стадии рассмотрения. Однако инициатива уже сейчас показывает стремление устранить правовую неопределённость и снизить риски для добросовестных участников рынка недвижимости.
Эксперты советуют гражданам проявлять максимальную осторожность при сделках с жильём: лично встречаться с контрагентами, выяснять причины продажи недвижимости и ни при каких обстоятельствах не вступать в диалог с телефонными мошенниками, представляющимися сотрудниками ведомств.