Закон против «эффекта Долиной»: как в Госдуме хотят защитить покупателей жилья ?

20 января 2026, 14:51

оригинал Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

В Госдуме озвучили инициативу, которая должна защитить покупателей недвижимости от так называемого «эффекта Долиной» — ситуации, когда продавца жилья обманывают мошенники, а негативные последствия сделки в итоге ложатся на добросовестного покупателя.





Поводом для обсуждения законопроекта стала громкая история с квартирой Ларисы Долиной. Сначала сделку признали недействительной, затем — действительной. Инициативу внесения законопроекта в Госдуму и ситуацию на рынке недвижимости прокомментировала адвокат Дарья Морозова в диалоге с «Радио 1».



По словам специалиста, сейчас при оспаривании подобных сделок именно покупатель часто оказывается в уязвимом положении.

«На сегодняшний момент судебная практика исходит из того, что добросовестный покупатель должен доказать, что он не знал об обмане продавца», — пояснила адвокат.

«Предполагается, что вместо возложения на покупателя обязанности доказывать свою добросовестность, продавец будет доказывать, что покупатель был осведомлён об обмане», — отметила Дарья Морозова.

Фото: iStock/Atstock Productions

«Как практикующий адвокат, я пока не понимаю, каким образом продавец сможет доказать, что покупатель на момент сделки осознавал факт обмана», — подчеркнула она.