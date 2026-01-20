Лариса Долина столкнулась с серьезной финансовой проблемой
Певица Лариса Долина столкнулась с серьезной финансовой проблемой. Ей придется потратить около 50 миллионов рублей, чтобы избавиться от самодельного пруда на своем участке.
По информации издания Life, процесс закапывания водоема займет около двух месяцев. Недавно СМИ рассказали о доме знаменитости в Подмосковье. Долина не оформляла его в собственность на протяжении 12 лет, что позволяло ей избегать уплаты налогов. Теперь певице предстоит решить эту ситуацию и потратить значительную сумму на ликвидацию пруда.
Ранее Юрий Лоза высказался о шансах Ларисы Долиной на восстановление народной любви. В интервью РИА Новости он отметил, что у артистки все еще есть возможность вновь завоевать сердца поклонников.
До этого стало известно, что Долина потратила на отпуск в ОАЭ 1,4 миллиона рублей. Большую часть времени звезда проводила в номере.
