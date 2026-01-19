«Скелеты в шкафу»: Иосиф Пригожин дал совет Долиной и другим артистам

19 января 2026, 14:37

Пригожин о Долиной: публичная личность несет ответственность за любой поступок

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Стало известно, что квартира Ларисы Долиной в Хамовниках окончательно передана Лурье, на двери установили новые замки. Тем временем билеты на концерты артистки не продаются, а некоторые продажи и вовсе отменяются.





Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» заявил, что у каждого артиста могут быть свои секреты, однако это не отменяет ответственности за свои поступки.





«Покупать или не покупать билеты на концерт — это решение, выбор каждого. Вопрос заключается в том, что скандал — это проблема двух частных людей, понимаете? Одна продавала, другая купила. Зачем раздувать сплетни? У каждого есть свои скелеты в шкафу, но публичная личность несет ответственность за все, что происходит вокруг нее. Поэтому надо быть аккуратными. Это совет для всех», — прокомментировал он.