«Скелеты в шкафу»: Иосиф Пригожин дал совет Долиной и другим артистам
Пригожин о Долиной: публичная личность несет ответственность за любой поступок
Стало известно, что квартира Ларисы Долиной в Хамовниках окончательно передана Лурье, на двери установили новые замки. Тем временем билеты на концерты артистки не продаются, а некоторые продажи и вовсе отменяются.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» заявил, что у каждого артиста могут быть свои секреты, однако это не отменяет ответственности за свои поступки.
«Покупать или не покупать билеты на концерт — это решение, выбор каждого. Вопрос заключается в том, что скандал — это проблема двух частных людей, понимаете? Одна продавала, другая купила. Зачем раздувать сплетни? У каждого есть свои скелеты в шкафу, но публичная личность несет ответственность за все, что происходит вокруг нее. Поэтому надо быть аккуратными. Это совет для всех», — прокомментировал он.
Ранее Сергей Соседов подчеркнул, что невозможно до 100 лет исполнять «Погоду в доме», и всему есть свое окончание. Так и с карьерой Ларисы Долиной.