19 января 2026, 16:16

Директор Долиной сообщил, что она вернулась в Россию

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Певица Лариса Долина вернулась в Россию после отдыха за границей. Об этом сообщил ее директор Сергей Пудовкин.