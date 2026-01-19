Лариса Долина вернулась в Россию
Певица Лариса Долина вернулась в Россию после отдыха за границей. Об этом сообщил ее директор Сергей Пудовкин.
По его словам, которые передает «Пятый канал», в месте, где отдыхала артистка, стало слишком жарко. Именно по этой причине она вернулась домой.
Ранее стало известно, что процесс выселения певицы из квартиры в Хамовниках, переданной предпринимательнице Полине Лурье, завершился мирно. Приставы убедились в отсутствии имущества Долиной в жилье и покинули территорию. Адвокаты сторон подчеркнули, что ключи были переданы добровольно, а дверь открыли без взлома.
Корреспонденты также зафиксировали замену замков. Артистку и ее близких выписали из квартиры.
