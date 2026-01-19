Достижения.рф

Лариса Долина вернулась в Россию

Директор Долиной сообщил, что она вернулась в Россию
Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Певица Лариса Долина вернулась в Россию после отдыха за границей. Об этом сообщил ее директор Сергей Пудовкин.



По его словам, которые передает «Пятый канал», в месте, где отдыхала артистка, стало слишком жарко. Именно по этой причине она вернулась домой.

Ранее стало известно, что процесс выселения певицы из квартиры в Хамовниках, переданной предпринимательнице Полине Лурье, завершился мирно. Приставы убедились в отсутствии имущества Долиной в жилье и покинули территорию. Адвокаты сторон подчеркнули, что ключи были переданы добровольно, а дверь открыли без взлома.

Корреспонденты также зафиксировали замену замков. Артистку и ее близких выписали из квартиры.

