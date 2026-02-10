На капремонте школа №9 в Луховицах выполнили половину демонтажных работ
Здание средней школы №9, расположенное в Учебном переулке в Луховицах, капитально ремонтируют. В настоящее время на объекте наполовину завершили демонтаж. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы ведутся по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
«В рамках капремонта в здании общей площадью около 2,7 тыс. квадратных метров, построенном 22 года назад, заменят кровлю, утеплят фасад, заменят инженерные сети, сантехнику, окна и двери, проведут отделку помещений, установят новое оборудование в спортзале и пищеблоке, модернизируют системы видеонаблюдения и пожарной безопасности», — говорится в сообщении.Ремонт планируется завершить в 2027 году.