Заповедники Подмосковья 2025: топ-7 уникальных уголков дикой природы для уединённых прогулок, наблюдений за птицами и семейных походов
Подмосковье предлагает множество уникальных уголков, где можно насладиться красотой природы и провести время с семьей. В этом регионе находятся несколько замечательных национальных парков и заповедников, каждый из которых имеет свои особенности. Подробнее о них читайте в материале «Радио 1».
Национальный парк «Лосиный остров»Национальный парк «Лосиный остров» — это одно из самых известных мест Подмосковья, которое имеет богатую историю, начиная с XV века. Площадь парка составляет более 116 км², из которых 31 км² находится в пределах Москвы. Парк славится своими экскурсионными программами, которые позволяют посетителям познакомиться с культурными и экологическими объектами.
Здесь можно увидеть редкие виды флоры и фауны, а также насладиться активным отдыхом — катанием на велосипедах и роллерах. Лесная зона парка на 83% состоит из хвойных деревьев, таких как ель, лиственница и сосна. Заповедная часть парка недоступна для свободного посещения, но можно организовать экскурсии с гидом.
Национальный парк «Завидово»Национальный парк «Завидово» считается одним из самых экологически чистых мест на планете по версии ЮНЕСКО. Его площадь 125 тыс. га, из которых почти 80 тыс. га занимают леса. Завидово привлекает любителей охоты на протяжении нескольких столетий, начиная с XVI века, когда здесь находился охотничий шалаш Ивана Грозного.
В парке организованы различные активности: пешие и велосипедные прогулки, верховая езда и водные виды спорта. Здесь также расположены интересные достопримечательности, такие как храмовый комплекс и экоферма «Завидовские продукты».
Парк «Усадьба Архангельское»Усадьба «Архангельское», расположенная недалеко от Красногорска на левом берегу Москвы-реки, представляет собой музейный комплекс площадью 680 га. Здесь находятся 49 объектов культурного наследия, включая Большой дворец, французский парк и малый дворец «Каприз». Это место идеально подходит для семейного отдыха.
Приокский-Террасный биосферный заповедникПриокский-Террасный заповедник был создан в 1945 году и является домом для уникальных видов растений и животных. Особое внимание привлекают зубры и бизоны — их численность превышает 600 особей. Заповедник предлагает различные экскурсионные маршруты, такие как экологическая тропа «Сквозь листву» и «Дорога к зубрам». Это идеальное место для семейных прогулок и изучения природы в любое время года.
Заказник «Журавлиная родина»Государственный заказник «Журавлиная родина» расположен на севере Московской области и занимает территорию 36 тыс. га. Это место стало домом для реликтовых растений и редких животных, включая журавлей, которые являются символом этого заповедника.
Что посмотреть:
- Фестиваль Журавля.
- Экотропы.
- Биостанция и Музей болот.
- Полевая площадка.
Озеро КиёвоОзеро Киёво (Киово) расположено в черте города Лобня и знаменито крупнейшими колониями речных и озерных чаек. В 1980-х годах численность птиц здесь достигала 50 тыс. пар, что сделало его одним из самых значимых мест для наблюдения в Европе.
Что посмотреть:
- Чайки.
- Живописные пейзажи.
Национальный парк «Плещеево озеро»Национальный парк «Плещеево озеро» находится всего в 130 км от Москвы, недалеко от Переславля-Залесского. Возраст озера превышает 30 тыс. лет, и оно является важным объектом охраны природы.
Что посмотреть:
- Синий Камень — историческая достопримечательность, связанная с легендами о Плещеевом озере.
- Музей-усадьба «Ботик Петра I» — интересный музей, посвященный истории России.
- Дендрарий — коллекция редких деревьев и кустарников.