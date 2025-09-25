25 сентября 2025, 12:55

оригинал Фото: iStock/SzymonBartosz

Подмосковье предлагает множество уникальных уголков, где можно насладиться красотой природы и провести время с семьей. В этом регионе находятся несколько замечательных национальных парков и заповедников, каждый из которых имеет свои особенности. Подробнее о них читайте в материале «Радио 1».





Содержание Национальный парк «Лосиный остров» Национальный парк «Завидово» Парк «Усадьба Архангельское» Приокский-Террасный биосферный заповедник Заказник «Журавлиная родина» Озеро Киёво Национальный парк «Плещеево озеро»

Национальный парк «Лосиный остров»

Фото: iStock/Vladimir Kazakov



Национальный парк «Завидово»

Фото: iStock/OlenaMykhaylova



Парк «Усадьба Архангельское»

Фото: iStock/Liderina



Приокский-Террасный биосферный заповедник

Фото: iStock/Sabih Jafri



Заказник «Журавлиная родина»

Что посмотреть:

Фестиваль Журавля.

Экотропы.

Биостанция и Музей болот.

Полевая площадка.

Фото: iStock/Bahadur Ali



Озеро Киёво

Что посмотреть:

Чайки.

Живописные пейзажи.

Фото: iStock/Jonas Klingsdal



Национальный парк «Плещеево озеро»

Что посмотреть: