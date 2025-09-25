Трек «Культура» проекта «Флагманы образования» объединяет педагогов и студентов
В Московской области продолжается регистрация на образовательный трек «Культура» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Курс поможет педагогам, студентам и управленцам разобраться в роли искусства, науки и воспитания в развитии личности и общества, сообщает пресс-служба президентской платформы.
Программа включает лекции и интервью с экспертами в области культурологии, педагогики, социологии, а также выступления писателей, артистов и режиссёров. Среди приглашённых спикеров — народная артистка РФ Илзе Лиепа, музыкант Игорь Бутман, президент Российской академии художеств Василий Церетели и писатель Сергей Лукьяненко.
«Культура — это мост между прошлым и будущим. Уверен, мое интервью о русской культуре поможет педагогам глубже понять ее значение и научиться вдохновлять учеников, формируя их связь с обществом и страной», — подчеркнул заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.По словам генерального директора президентской платформы Андрея Бетина, интерес к треку подтвердили более 10 тысяч педагогов и студентов по всей стране. В Московской области уже зарегистрированы 443 участника, регион вошёл в топ-5 по числу заявок.
Регистрация на трек открыта до 12 октября. Победители конкурсного отбора смогут принять участие в специальной встрече с экспертами и единомышленниками. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, АНО «Интеграция», МГИК и Экспертного института социальных исследований. Подробности – на сайте проекта.