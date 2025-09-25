Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 27 сентября

25 сентября 2025, 11:04

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В субботу, 27 сентября, в Центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья пройдет День открытых дверей. Жители региона смогут бесплатно пройти обследования для выявления онкологических заболеваний, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Женщинам будет доступна консультация онколога, маммография или УЗИ молочных желез. Мужчины смогут сдать ПСА-тест для оценки риска рака предстательной железы. Также всем желающим предложат диагностику новообразований кожи, органов дыхания, ЖКТ, кровеносной системы и лёгких.



«Важно, что такие мероприятия позволяют заподозрить онкологические заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение. С начала года обследование в ходе таких Дней открытых дверей прошли более 6,5 тыс. человек», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти обследование смогут жители региона старше 18 лет. Приём будет вестись с 09:00 до 14:00. Необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований (при наличии). Записаться можно в удобный ЦАОП, контакты доступны

по ссылке.



