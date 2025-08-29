Зажигательная «Детскотека», «Форт Боярд» и химическое шоу: 1 сентября в Подмосковье — куда пойти? Более 85 парков, парады и шоу
1 сентября в Подмосковье можно отпраздновать традиционной школьной линейкой, но также посетить городские парки, музеи или другие культурные мероприятия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
День знаний 2025 в Подмосковье: программа мероприятий1 сентября 2025 года в более чем 85 парках Подмосковья пройдет масштабное общеобластное мероприятие «Парк знаний», приуроченное ко Дню знаний. Гостей ждёт насыщенная праздничная программа, включающая парады первоклассников, захватывающие научные шоу, тематические фотозоны, интерактивные игры, концерты и многое другое.
Парк имени Н. Островского (Ступино)В парке имени Н. Островского для посетителей подготовлен «Клуб веселых и находчивых», где можно будет участвовать в интерактивных играх и познавательных мастер-классах. Также запланированы выставка спасательной техники и показательные выступления велосипедистов-виртуозов. Юные зрители смогут насладиться спектаклем, открытым уроком по чирлидингу и праздничным концертом. Завершит вечер показ семейного фильма «Мой дикий друг».
Городской парк ШаховскойГородской парк Шаховской приглашает всех на парад первоклассников, мастер-класс от спасателей МЧС и познавательный «урок мира». Анимационная программа добавит веселья, а вечер завершится зажигательной «Детскотекой».
Лосино-Петровский паркВ Лосино-Петровском парке гостей ждет встреча с Мудрым Филином, увлекательный урок-лекторий, химическое шоу и концерт «Школьная симфония».
Краснознаменский парк «Беличий»Краснознаменский парк «Беличий» предложит юным исследователям игру «Форт Боярд» и интерактивную обучающую зону. Также все желающие смогут увидеть выступление иллюзиониста и отведать угощения на специальной станции.
Парк «200 лет Егорьевску»Парк «200 лет Егорьевску» приглашает школьников и их родителей на выставку детских творческих работ «Герои произведений Эдуарда Успенского», тематическую викторину, мастер-классы и анимационную программу. Концерт станет завершающим аккордом праздника.
Начальник отдела по связям с общественностью Мособлпарка Анастасия Маркина рассказала «Радио 1» о праздничных мероприятиях в Подмосковье в День знаний. Школьники закончили свои летние каникулы, в честь такого главного мероприятия осени в регионе проводится большая обширная программа. Она пройдет на территории 87 парков.
«Каждый парк подготовил какие-то уникальные особенности, причем самое интересное, что не только для детей, но и для родителей, потому что, например, в парке «Скидские пруды» для родителей первоклассников состоится познавательная лекция о том, как родителям избавиться от тревоги, чтобы не мешать ребенку учиться», — сообщила Маркина.Также планируется множество игр и конкурсов, в которых смогут участвовать как дети, так и их родители. Весь день будет наполнен радостью и смехом, а атмосфера праздника создаст незабываемые воспоминания для всех участников. Кроме того, будут приглашены аниматоры, которые развлекут детей и сделают этот день еще более ярким и запоминающимся.
Кроме того, по словам специалиста, парки сотрудничают в своих городских округах с учреждениями дополнительного образования, с библиотеками.
Маркина отметила, что в рамках мероприятий состоятся презентации программ учреждений дополнительного образования и танцевальных студий. Дети и гости смогут познакомиться с учреждениями, расположенными на территории городских округов. Таким образом, это мероприятие будет не только развлекательным, но и познавательным, позволяя узнать о местах, где можно развивать навыки и таланты детей, а также о возможностях для получения новых знаний.
Погода на 1 сентября и первую неделю учебного года в ПодмосковьеС 1 сентября 2025 года в Подмосковье начинается новый учебный год, и синоптики обещают, что погода в этот период будет радовать жителей региона. По прогнозам, температура воздуха в день знаний поднимется выше отметки в +20 градусов, что создаст отличные условия для школьников и их родителей. В первый день сентября осадков не ожидается, поэтому учащиеся смогут с комфортом отправиться на торжественные линейки и праздники, посвященные началу учебного года. Ясное небо и теплый воздух создадут атмосферу радости и ожидания новых знаний. Первая неделя сентября будет характеризоваться постепенным понижением температуры ночью и прохладным утром. Днем воздух будет прогреваться до +18...+22°C, что позволит школьникам не только успешно посещать занятия, но и активно проводить время на улице после уроков. Приятная осенняя прохлада станет идеальным фоном для прогулок, игр и занятий на свежем воздухе.
Как отметить 1 сентября с первоклассником
- Торжественная линейка: Посетите школьную линейку, чтобы отметить начало учебного года,
- Фотосессия: Сделайте памятные фотографии в школьной форме на фоне школы или в парке,
- Пикник: Устройте семейный пикник в парке с любимыми угощениями,
- Посещение музея: Сходите в детский музей или выставку, чтобы узнать что-то новое,
- Кинотеатр: Посетите кинотеатр и посмотрите мультфильм или фильм для детей,
- Книжный магазин: Загляните в книжный магазин и выберите новую книгу для чтения,
- Игровая площадка: Проведите время на игровой площадке или в детском центре,
- Творческий мастер-класс: Запишитесь на мастер-класс по рисованию или рукоделию,
- Поход в кафе: Устройте десертный праздник в любимом кафе или кондитерской.